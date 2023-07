Napad se je zgodil v jugovzhodnem predelu mesta Kingsessing, kjer naj bi moški streljal na ljudi na različnih lokacijah. Policija je storilca prijela po lovu, med katerim je ta še vedno streljal. Pri njem so našli tako puško kot pištolo in dodatne naboje.

Zaenkrat glede na navedbe policistov na novinarski konferenci še ne vedo, kaj je bil razlog za streljanje. Štirje ubiti moški so bili stari med 20 in 59 let, ranjena otroka pa dve in 13 let, poroča ameriški CNN.

Letos že 339 množičnih streljanj

Gre za zadnji primer nasilja s strelnim orožjem v državi, potem ko sta bila minuli konec tedna v streljanju v Baltimoru ubita dva človeka, še 28 pa je bilo ranjenih.

V ZDA se je letos zgodilo že 339 množičnih streljanj, izhaja iz podatkov skupine Gun Violence Archive, ki kot taka označuje streljanja z vsaj štirimi smrtnimi žrtvami ali ranjenimi.