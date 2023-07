Popoldan in sinoči je dele države zajelo obilno deževje, ki je povzročilo nemalo nevšečnosti. Ogromna količina dežja je padla v Ljubljani in v Zasavju. Po navedbah navedbah vremenoslovca Blaža Štera z Arsa je v Litiji v samo pol ure padlo 50 mm dežja, v samo desetih minutah pa 32 mm.

Iztirjenje vlaka

Na železniški progi med Savo in Mošenikom se je okoli pol desete ure včeraj zvečer zaradi plazu iztiril potniški vlak. Zaradi neurja je preventivno vozil z zmanjšano hitrostjo. Na krovu je bilo 20 potnikov, noben od njih ni bil poškodovan. Proga na relaciji Zidani Most – Ljubljana bo do nadaljnjega zaprta, za potnike bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Kot so sporočili iz Slovenskih železnic, je zaradi posledic neurja prej napovedana zapora tira med postajami Kresnice-Laze-Ljubljana Zalog, kjer sicer te dni potekajo dela, do nadaljnjega odpovedana. To pomeni, da na tej relaciji vlaki vozijo. Je pa do nadaljnjega zaprta proga med postajami Zagorje-Sava-Litija. Posledično je nadomestni avtobusni prevoz organiziran na relaciji Litija-Trbovlje.

Hudo je bilo tudi v Litiji, kjer je močan veter odkril streho gimnazije. Zaradi nastale šole bo ta v času popravnih izpitov in do nadaljnjega zaprta.

Plaz zasul avtobus

Okoli pol desete ure je neurje zajelo Zagorje ob Savi, kjer so narasli hudourniki zalili tri hiše, poplavili pa tudi cesto Podkum–Zagorje ob Savi. Prepuste so očistili gasilci PGD Ravenska vas in PGD Podkum, hudournike pa tudi preusmerili. Na cesti Mošenik–Šentlambert je bilo podrtih več dreves, posredovali so gasilci PGD Šentlambert.

Zemeljski plaz se je sprožil tudi na železniški progi med Kresnicami in Litijo. Na delovišču ceste Zagorje ob Savi-Litija pa je kamniti plaz delno zasul in poškodoval avtobus, pri čemer sta se dva potnika lažje poškodovala. Oskrbela ju je ekipa nujne pomoči Zagorje ob Savi, ostale so razvozili prostovoljni gasilci iz Trbovelj in Zagorja.

V Ljubljani zalilo podvoz

Meteorna voda je zalivala objekte in cestišča. V Ljubljani je na Celovški cesti v bližini križišča s Tivolsko cesto poplavilo podvoz, v katerem je obstalo vozilo. Zaradi narasle vode nekaj časa po tej cesti tudi niso vozili avtobusi LPP.

Za sanacijo posledic je bilo aktiviranih 16 gasilskih enot, od tega ena poklicna. Gasilci so iz poplavljenih objektov črpali meteorno vodo, čistili cestišča, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, zasilno prekrili poškodovana ostrešja ter odstranili podrto drevje.

Zaradi neurja z obilnim deževjem in močnim vetrom so skupno zabeležili 39 dogodkov, od tega največ na območju Ljubljane, še poroča Center za obveščanje.