Vsak cesar je vsaj ponoči brez hlač

Dogajanje v Levici postaja zanimivo: dolgotrajno pretresanje minulega obdobja in izbira novega sveta stranke sta pokazala, da Luka Mesec kot dosedanji koordinator – ki ni predsednik stranke, ampak njegovo bolj demokratično nadomestilo – očitno nima več večinske podpore. Večina je očitno presodila, da se preveč oddaljuje od strankinega programa. Temu mnenju se, po upadanju potencialnih volilcev sodeč, pridružuje tudi del volilnega telesa Levice. Možno je torej, da bo prišlo do zamenjave koordinatorja, kar ni nič nenavadnega, to ni prevzem, to ni drama: če se greš demokracijo zares, so zamenjave nekaj povsem normalnega. Samo Janša je večen. Zamenjava verjetno tudi ne bi imela večjega vpliva na znotrajvladni položaj Levice in ministrov, ki s stisnjenimi zobmi molčijo o vsiljenih krčenjih njihovih projektov.