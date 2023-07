Čeprav bo 15. septembra že eno leto, odkar se je športno upokojil, je Roger Federer še vedno največja zvezda, ko je govor o turnirju v Wimbledonu. Z razlogom: teniški igralec, ki je v karieri dobil 103 turnirje in bil številka ena kar 310 tednov, od tega rekordnih 237 zaporednih, je na sveti travi osvojil kar osem grand slamov, zato so se organizatorji odločili, da ga danes s posebno slovesnostjo počastijo. »Z veseljem lahko povem, da bo Roger v torek z nami in da bomo na osrednjem igrišču pred začetkom igranja pripravili posebno slovesnost, s katero ga bomo počastili kot človeka z največ naslovi v Wimbledonu med moškimi posamezniki. Za trenutek bomo proslavili njegove dosežke in se mu zahvalili za vse spomine,« je dejala izvršna direktorica All England Cluba Sally Bolton in razkrila še, da so povabili tudi Američanko Sereno Williams, ki pa zaradi nosečnosti ni mogla odpotovati v Wimbledon.

Zato pa so vse oči uprte v Novaka Đokovića, ki v Wimbledonu lovi osmo zmago in skupno 24. na turnirjih za grand slam. Če mu uspe osvojiti turnir, bo pri 36. letih postal najstarejši zmagovalec Wimbledona v odprti eri. Uvodni dvoboj z Argentincem Pedrom Cachinom je po izidu 6:3 na začetku drugega niza prekinil dež, po približno eni uri, ko so zaprli streho osrednjega stadiona in je bila travnata površina dovolj suha, pa sta nadaljevala z dvobojem. Srb je bil razred boljši tekmec in zmagal s 6:3, 6:3, 7:6 (4). Podobno zanesljivo je turnir začela ženska številka ena Iga Swiatek, ki je Kitajko Lin Zhu s 6:1, 6:3 premagala po vsega 81 minutah. »Počutim se samozavestno. Igranju na travi sem se dobro prilagodila. Ko sem prišla na igrišče, je bil občutek neverjeten. Preprosto vesela sem, da sem tukaj in da lahko igram svojo igro,« se je smejalo Poljakinji, ki je v Wimbledonu prišla najdlje do četrtega kroga pred dvema letoma, sicer pa ima na grand slamih tri zmage v Parizu (2020, 2022, 2023) in eno v New Yorku (2022).

V Londonu pa ne bo tekmoval Nick Kyrgios, saj ima težave s poškodbo zapestja. Lani se je prebil celo do finala, kjer ga je ugnal prav Đoković. »Res sem žalosten. Po svojih najboljših močeh sem se trudil, da bi bil pripravljen po operaciji in da bi lahko spet stopil na wimbledonska igrišča. Med vrnitvijo sem med pripravami na Mallorci občutil bolečine v zapestju. Iz previdnosti sem šel pod skener in pokazalo se je, da imam strgano vez v zapestju. Poskusil sem vse, da bi lahko igral, zato sem razočaran, a preprosto nisem imel dovolj časa, da bi okreval. Vrnil se bom, kot vedno pa cenim podporo vseh svojih navijačev,« je bil slabe volje Avstralec, katerega tekmec v prvem krogu bi moral biti Belgijec David Goffin.

Danes bo dan d tudi za edino Slovenko na turnirju Kajo Juvan, ki je imela srečo pri žrebu in se bo pomerila z Rusinjo Margarito Betovo, ki trenutno na lestvici WTA zaseda šele 1340. mesto, a je leta 2016 bila že 41.

