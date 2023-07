Če sklepamo po prestižni zmagi z 1:0 proti hrvaškemu podprvaku in pokalnemu zmagovalcu Hajduku, je generalka nogometašev Olimpije za novo sezono uspela. Hajduk je imel več priložnosti, Olimpija pa je bila v položaju, ko se je morala tudi braniti in je trpela, a ekipa je zadržala tudi kombinatorno igro, ki jo je oblikoval prejšnji trener Albert Riera. Novi trener Olimpije, 50-letni Portugalec Joao Henriques, se je navijačem v Stožicah pred 6000 gledalci predstavil z odmevno mednarodno zmago.

»Vedno je lepo zmagati, a najbolj pomembno je, da smo na igrišču pokazali zamisli, ki smo jih vadili na treningih. Zmaga proti zahtevnemu tekmecu, ki ima evropske izkušnje, je odlična za samozavest ekipe. Veliko je bilo dobrih stvari, a čaka nas še ogromno dela. Zadovoljen sem s številom odvzetih žog na polovici tekmeca. Tako smo dosegli tudi gol in tega si želim še več. Vsak dan želimo biti boljši, da bo Olimpija imela prepoznavno igro. To je posest žoge, veliko priigranih priložnosti in malo prejetih golov. Tako se bodo navijači identificirali z moštvom,« je bil vidno zadovoljen trener Joao Henriques, ki ga največ dela čaka v napadu. Olimpija nujno potrebuje klasičnega golgeterja, saj mladi Bristrić ni kos nalogi, izkušeni Nukić je povsem izven forme, Brazilec Lucas Pedro pa popolnoma nepripravljen.

Ratnik postal poveljnik obrambe

Obramba Olimpije, v kateri je po odhodu centralnega branilca Crnomarkovića njen poveljnik po odločitvi strokovnega vodstva postal 19-letni Marcel Ratnik, je tekmo končala brez prejetega gola. V prvem polčasu je mladenič iz Tišine v Prekmurju bil hude bitke z vodjo napada Hajduka, slovenskim reprezentantom Janom Mlakarjem. »Ker je trd in močan igralec, se je težko boriti z njim, saj gre v fizične dvoboje. Glede na kakovost in sloves Hajduka smo se dobro borili. V obrambi smo trpeli, a imeli tudi svoje priložnosti in dosegli gol. Množičen obisk nas je motiviral in upam, da bo tako čim večkrat,« je razmišljal Marcel Ratnik.

Igralci so se zelo razveselili zmage, ki so jo po koncu tekme proslavljali skupaj z navijači. »Klasična pripravljalna tekma, na kateri smo potrdili, da premoremo kakovost in smo zasluženo prvaki. Zadovoljni smo z izidom, bilo je nekaj dobrih stvari, a veliko jih moramo še popraviti. Če bomo v Evropi šli čez prvi krog, bodo tekmeci vsaj na takšni ravni kot Hajduk. Takšnih tekem v slovenski ligi ni, zato je potrebna zbranost vsako minuto, ker si hitro kaznovan. Vzdušje pred tako velikim številom navijačev je bilo super. Takih tekem je žal premalo, zato jih moramo spoštovati in v njih uživati. Če bi igrali tekmo na praznem Kodeljevem ali Šiški, bi izgledala povsem drugače, čeprav bi bila kakovost igre enaka,« je poudaril kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, ki je bil med najboljšimi na igrišču, medtem ko so ga s tribune znova opazovali ogledniki. Izvedel je nekaj atraktivnih potez, ki bodo uporabne tudi na tekmah, ko bo šlo zares, a obenem dobro ve, kdaj je treba veliko teči in kdaj se ustaviti, da se ekipa nadiha zraka. »Ker sem kar inteligenten fant, mi je lažje, ko igram bolj z glavo kot pa s telesom in fizično močjo,« je pripomnil Elšnik.​

Valmiera po naslovu prvaka prodala najboljše igralce

Čeprav ga vleče v tujino, je Elšnik še vedno velika avtoriteta v slačilnici, kjer povzdigne glas, saj se nekateri še ne zavedajo, kaj pomeni Olimpija v Ljubljani in Sloveniji.»Včasih se razjezim na novince in mlade igralce, ko želijo takoj pokazati vse in sami odločiti tekmo s strelom s polovice igrišča. Potreben bo pogovor v slačilnici, da bomo z nogometno inteligenco popravljali stvari in jih reševali. Na manjka nam veliko, da bi tekmeca stisnili in prevladovali s posestjo žoge. V obrambi smo delovali dobro, velik je poudarek na visokem presingu, ki pa ga ne moreš izvajati vseh 90 minut,« je bil po tradiciji zgovoren 25-letni Elšnik, eden najbolj priljubljenih Štajercev v Ljubljani.

Tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov z Valmiero iz Latvije (prva tekma bo v 11. julija ob 20. uri v Ljubljani) so v klubu že razglasili za najpomembnejši v zgodovini kluba, ki ima za cilj uvrstitev v skupinski del enega izmed treh evropskih tekmovanj. Ekipa se je že začela pogovarjati o prvem tekmecu v Evropi, glavni informator je litovski reprezentant Justas Lasickas, saj pozna nekaj fantov, ki igrajo v latvijski ligi, zato jih je povprašal o kakovosti Valmiere. Potem ko je lani jeseni osvojila naslov latvijskega prvaka, so nekaj najboljših igralcev prodali, a so v prednosti, saj so v tekmovalnem ritmu. Zmaga proti Valmieri prinaša še najmanj šest tekem v Evropi, torej tri priložnosti vsaj za konferenčno ligo. »Želimo si, da bi bil tudi z Valmiero stadion poln. To bo zelo pomembna tekma za klub, mesto in državo. Skupaj z navijači smo močnejši,« si je zaželel Henriques, ki se zaveda, da bodo nekateri nosilci igre lahko iz kluba odšli zelo hitro.