V obsežnem izraelskem vojaškem napadu na begunsko naselje, v katerem živi okoli 14.000 Palestincev v mestu s 50.000 prebivalci na severu zasedenega Zahodnega brega, je umrlo vsaj osem Palestincev, več kot petdeset je ranjenih. Izraelci, ki imajo Dženin za »leglo terorizma«, so najprej, kmalu po polnoči v ponedeljek, z brezpilotnimi letali bombardirali to gosto naseljeno mestece, da bi utrli pot kopenski vojski. Proti jutru je v Dženin vdrlo okoli tisoč izraelskih specialcev s 150 oklepnimi vozili. Obkolili so begunsko naselje, izvajali hišne preiskave (eksploziv so našli v mošeji), aretirali okoli 20 Palestincev, povzročili električni mrk in onemogočili telefonske zveze. Iz Dženina se nameravajo umakniti v naslednjih dneh.

Dženinske brigade, v katerih je več sto dobro oboroženih mladih upornikov, pa so v pouličnih spopadih poskušale zadati izgube okupatorju. Izraelska vojska trdi, da je v zračnih napadih bombardirala stanovanje, v katerem je bil njihov »poveljniški štab«, prav tako njihova skladišča orožja, eksploziva in raket.

Svarila vlade in Hamasa

Izraelci Dženinske brigade obtožujejo napadov na izraelske civiliste. Do napadov prihaja večinoma na zasedenem Zahodnem bregu, kjer živi že več kot pol milijona nezakonitih izraelskih naseljencev. Skratka, Izrael z napadi na gosto naseljeni Dženin ne brani sebe, kot trdita vlada Benjamina Netanjahuja in Bela hiša, ampak 56-letno okupacijo Zahodnega brega. Tudi če bodo mlade upornike v večjem številu pozaprli in ubili, jih bodo nadomestili novi.

Palestinski premier Mohamed Štajeh in predsednik Mahmud Abas opozarjata Izraelce, da ne bodo varni, dokler ne bodo varni Palestinci. Štajeh meni, da hoče Izrael v Dženinu »uničiti begunsko naselje in razseliti njegove prebivalce«. Hamas, ki vlada v Gazi, pa je zagrozil z raketnimi napadi, če Izrael ne bo ustavil napada na Dženin.

Pogosti napadi naseljencev

»Ne bojujemo se proti Palestincem, ampak proti agentom Irana, kar sta Hamas in palestinski Islamski džihad, teroristični organizaciji, ki ju financira Iran,« je dejal izraelski zunanji minister Eli Koen o vojaški operaciji v Dženinu. Zanikal je možnost, da bi se operacija razširila na preostali Zahodni breg, za kar se zavzema skrajna desnica, ki je pomemben koalicijski partner v vladi Benjamina Netanjahuja.

Izrael ima ta čas najbolj desno vlado v svoji zgodovini. V tej luči je treba razumeti tudi pogoste napade nezakonitih izraelskih naseljencev na Palestince na Zahodnem bregu. Pred dvema tednoma je na primer dvesto naseljencev v kraju Turmus Aja zažgalo polja, hiše in avtomobile, potem ko sta pripadnika Hamasa v bližini ubila štiri izraelske naseljence. Napadalci iz vrst naseljencev pa v takih primerih niso kaznovani in vojska jih ščiti. K takim pogromom spodbujata minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir in finančni minister Bezalel Smotrich, ki je marca zahteval, da se palestinsko mestece Huvara, kjer sta bila ubita dva Izraelca, zravna z zemljo. Nekateri Izraelci na visokih položajih, kot je načelnik generalštaba, so kritični do takšnega kolektivnega kaznovanja.

180 Palestincev in 25 Izraelcev je bilo od začetka leta ubitih v izraelsko-palestinskem nasilju.