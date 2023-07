Kolesarji na dirki po Franciji so zaključili s tridnevnim uvodom v Baskiji, ki se je izkazal za zadetek v polno. V treh dneh so Baski pokazali, da so najbolj goreči navijači cestnega kolesarstva na svetu. Ob trasi so se vse tri dni zbirale nepregledne množice navijačev, ki so bile, predvsem v prvih dneh, deležne tudi pravega boja najboljših kolesarjev na svetu.

Z uverturo letošnje francoske pentlje so zagotovo najbolj zadovoljni pri ekipi UAE Emirates, ki je pokazala izjemno ekipno moč in homogenost. Emirati imajo po zaslugi Adama Yatesa v lasti rumeno majico vodilnega kolesarja dirke, kapetan Tadej Pogačar pa je proti glavnemu konkurentu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma) ukradel 11 bonifikacijskih sekund.

Vnovič na cesti risalni žebljički

Če je vzdušje pri Emiratih izjemno, je ravno nasprotno pri njihovih konkurentih, kar je najbolj odmevalo še pred začetkom današnje tretje etape. Zaradi razočaranja po koncu druge etape, ko belgijski zvezdnik Wout van Aert ni prišel do pričakovane etapne zmage, so se belgijski mediji spravili na Vingegaarda. Danca so označili za najbolj sebičnega kolesarja v ekipi Jumbo-Visme in se spomnili tudi, da lani ne bi osvojil Toura brez pomoči Primoža Rogliča, ki ga pogrešajo prav vsi navijači čebel. Stanje je na začetku tretje etape poskušal pomiriti Wout van Aert, ki je po nedeljskem razočaranju le stopil pred medije. »Moja reakcija v cilju je bila razumljiva, saj si vedno želim zmagati. Bil sem zelo razočaran. Vzdušja v ekipi ne bom komentiral, lahko povem le to, da smo se na odzive medijev na avtobusu le smejali. To, kar se dogaja na ekipnem avtobusu, pa je najbolj pomembno,« belgijski zvezdnik s prstom ni kazal na svojega kapetana, da je kriv za njegov poraz v drugi etapi. Za dodatno gorivo na ogenj je poskrbel še slovenski šampion Tadej Pogačar, ki je pokazal, da je na letošnji dirki zelo sproščen in pred kamerami oponašal jeznega Van Aerta, kako je v cilju odvrgel bidon s pijačo. Poteza je požela različne odzive, predvsem v Belgiji pa so jo označili za otročjo.

Vseeno pa v kolesarstvu, predvsem na tritedenski dirki, ni časa za pogrevanja stvari za nazaj. Etape si sledijo druga za drugo in cela karavana je šla že danes dalje. Iz Baskije so se vrnili v Francijo. Ponovno so prečkali San Sebastian, kjer si Baski zaslužijo edino črno piko ob organizaciji letošnjega Toura. Na cesti so se spet pojavili risalni žebljički, enako kot v drugi etapi, kar za kolesarje predstavlja veliko nevarnost. Na srečo do padcev ni prišlo, so se pa številnim predrle zračnice. Med njimi tudi Tadeju Pogačarju, ki je kolo moral menjati kar dvakrat.

Znova nesrečni Van Aert

Kljub težavam na poti do cilja v Bayonnu je glavnina v francosko mestece prišla skupaj in sledil je prvi boj sprinterjev na letošnjem Touru. Zaključek je bil zelo tehničen, saj so kolesarji prevozili številna krožišča in zahtevne ovinke. Veliko dela je imel Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki pa mu svojega sprinterskega asa Dylana Groenewegna ni uspelo pripeljati na pozicijo, da bi se boril za najvišja mesta. Sprint je suvereno dobil Belgijec Jasper Philipsen, ki se je ob prečkanju ciljne črte razveselil svoje tretje etapne zmage na dirki po Franciji. 25-letnik pa je nato za nekaj časa spremenil svoje razpoloženje, saj se je na razplet pritožila razjarjena ekipa Jumbo-Visme.

Znova je bil v boju za visoka mesta Wout van Aert, ki pa ga je rojak v zadnjem ovinku zaprl, po mnenju Jumbo-Visme na nepravilen način. Ko so to pregledali sodniki, je vrstni red ostal nespremenjen in Jasper Philipsen je lahko začel dajati intervjuje. »Malce sem podvomil, pregled zaključka je bil zelo vznemirljiv. Na dirki po Franciji ni nič podarjenega. Sem zelo srečen in zadovoljen z delom ekipe. Zagotovo bomo poskušali dobiti še kakšen sprint in se borili za zeleno majico, a za zdaj sem zelo srečen, da smo zmagali na prvem sprintu dirke,« je čakanje na razglastiev in občutke po 30. zmagi kariere opisal izjemni sprinter.

Z razpletom in predvsem dejstvom, da so bili kolesarji na cesti počasni (za najpočasnejšo predvideno časovnico so zaostali deset minut), je bil zadovoljen tudi prvi kandidat za končno zmago. »Regeneracijska vožnja, predvsem na začetku je bilo zelo sproščeno. Vsak dan je za nas pomemben in upam, da bo tudi jutri podobno,« je etapo komentiral Tadej Pogačar, ki je oba defekta na kolesu sprejel z nasmehom na obrazu in je menjavo opravil brez velikega stresa. Kolesarje čaka jutri še ena povsem ravninska etapa, ki obeta nov ciljni sprint glavnine. V sredo pa sledi že prva gorska etapa, saj bo karavana zavila v Pireneje.

