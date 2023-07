Prekratka varnostna razdalja, največkrat povezana še s previsoko hitrostjo, je med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč pri nas. Zadnji poostren nadzor na avtocestnem omrežju, potekal je minuli petek, ni dal ravno vzpodbudnih rezultatov. Deset policistov z merilniki hitrosti je v osmih urah nadzora z avtocestnih nadvozov pri voznikih zaznalo različne prekrške, tudi 284 povezanih s prekratko varnostno razdaljo. Med njimi je bilo kar sto voznikov težkih tovornih vozil. Premajhna razdalja med težkimi tovornjaki pa pomeni veliko tveganje za nastanek hujših prometnih nesreč.

Še 71 voznikov je vozilo prehitro, najhitrejši je na dolenjskem avtocestnem omrežju vozil 214 kilometrov na uro, na celjskem pa 194 kilometrov na uro. Sedemnajst voznikov težkih tovornjakov je prehitevalo kljub prepovedi. Zaznali so tudi druge prekrške, denimo telefoniranje, neuporabo varnostnega pasu, preobremenitev in tehnično oporečnost vozil in podobno.

Za vožnjo na prekratki varnostni razdalji je zagrožena globa 200 evrov. Kaj pomeni ustrezna varnostna razdalja? Kot pojasnjuje policija, ne sme biti krajša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, voznik prevozi v dveh sekundah. Kadar ob dobrih prometnih razmerah nastane počasnejša kolona vozil, se lahko varnostna razdalja tudi skrajša, vendar ne sme biti krajša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi. In kako preverimo, ali je naša varnostna razdalja zadostna? Pravilo dveh sekund uporabljamo tako, da ob robu vozišča izberemo neki predmet oziroma orientacijsko točko, na primer prometni znak ali cestni smernik. Ko vozilo pred nami z zadnjim delom prevozi to točko, začnemo šteti v sekundnem taktu: enaindvajset, dvaindvajset. Če isto mesto s sprednjim delom vozila prevozimo ob ali po izteku štetja dveh sekund, imamo ustrezno varnostno razdaljo. Če ga prevozimo prej, je prekratka.

Precej kršitev omejitve prometa

Sicer pa policija ponovno poziva k spoštovanju vseh prometnih predpisov, sploh ker so naše avtoceste v turistični sezoni zelo obremenjene. Če v prometu ni kršitev, je tudi možnosti za nastanek nesreč veliko manj. Obnašajmo se strpno, spoštljivo in odgovorno. Ob morebitnih zastojih pa naj bo prva misel namenjena tistim, ki morda na začetku kolone čakajo na pomoč, zato vedno zagotovimo reševalni pas. Ker rešuje življenja.

Policija opozarja tudi na spoštovanje odredbe o omejitvi prometa, ki ob koncu tedna in ob določenih vremenskih razmerah omejuje promet tovornih vozil in vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Med turistično sezono od vključno zadnjega konca tedna v juniju do vključno prvega konca tedna v septembru je promet na avtocestnem omrežju prepovedan tudi ob sobotah, in sicer med 8. in 13. uro ter med 6. in 16. uro na primorskem avtocestnem omrežju in drugih pomembnih primorskih cestah. Teh kršitev ni malo, zanje pa je zagrožena globa 300 evrov za voznika in 1000 evrov za pravno osebo.

Puščice na avtocesti Na nekaterih avtocestnih odsekih so narisane puščice, ki opominjajo na primerno varnostno razdaljo. Razmik med puščicama vozniku sporoča, kakšna mora biti varnostna razdalja pri hitrosti 130 kilometrov na uro. Ko vozilo doseže prvo puščico, mora biti vozilo pred njim že pri naslednji puščici.