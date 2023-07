Kako so se Francozi lotili zniževanja cen hrane

V državah EU, pa tudi drugod, si prizadevajo oklestiti cene hrane, ki imajo velik vpliv na inflacijo. Največ, za dve odstotni točki, so v zadnjem letu k inflaciji prispevale cene hrane, ki so se povišale za dobrih 12 odstotkov. To pomeni, da so cene hrane v povprečju naraščale skoraj dvakrat hitreje od povprečnih cen drugih izdelkov. V prvi polovici letošnjega leta so se cene hrane in brezalkoholnih pijač povišale za 4,7 odstotka, pri čemer so se junija znižale za 0,7 odstotka in s tem inflacijo ublažile za 0,1 odstotne točke.