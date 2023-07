Kot je pojasnila ukrajinska agencija za preprečevanje korupcije, je Unilever še naprej prisoten v Rusiji, kjer plačuje davke ter s tem podpira rusko gospodarstvo in posledično tudi prispeva k nadaljevanju vojne v Ukrajini.

Britansko podjetje, katerega glavne blagovne znamke vključujejo milo Dove, sladoled Magnum in čistilo Cif, je medtem ponovilo, da obsoja rusko invazijo Ukrajina. Trdi, da je ustavilo uvoz in izvoz svojega blaga v Rusijo in iz nje. Ob tem pa dodaja, da Rusom trenutno zagotavlja le »vsakodnevne prehrambene in higienske izdelke, izdelane v Rusiji«.

Unilever je sicer lani ustvaril dva odstotka čistega dobička zaradi poslovanja v Rusiji. Po ocenah kijevske ekonomske šole pa je podjetje lani plačalo najmanj 331 milijonov dolarjev davkov Rusiji.

Nevladna organizacija Global Witness je medtem francoskega energetskega velikana TotalEnergies in britanski Shell obtožila, da še vedno služita na račun ruskega plina. Podjetji sta na vprašanje AFP pojasnili, da ju zavezujejo pogodbe. Hkrati pa sta dodali, da sta po invaziji na Ukrajino prekinili partnerstva z ruskimi podjetji.