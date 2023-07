Kako se je z leti spreminjala sortna sestava trt, pa tudi sama pridelava vin na Oslavju, glede na to, da so vaši predniki že konec 18. stoletja prodajali vino na Dunaj?

Danes imamo dve liniji vina, svežo linijo v sklopu blagovne znamke konzorcija DOC Collio in linijo Oslavje, ki velja za poklon maceriranim vinom, prepoznavnem znaku naše vasi. Pridelava naše zvrsti na neki način izhaja iz stare avstro-ogrske tradicije pridelave vina, kar pomeni, da so trte sauvignona, chardonnayja, tokaja in rebule posajene skupaj že v vinogradu in se jih vinificira skupaj. Je pa res, da je danes sortna sestava malce drugačna, saj so mednarodne sorte, kot sta chardonnay in sauvignon, prišle v naše kraje šele v sedemdesetih letih. Prej smo tukaj od belih sort pridelovali večinoma tokaj oziroma furlanski tokaj, kot danes imenujemo to sorto, in rebulo. Svet vina je zelo podvržen trendom in modi. V osemdesetih je bilo moderno uporabljati francoske barik sode, danes se uporabljajo amfore in betonski sodi.

Ampak pri teh vinih nikakor ne gre za to, kot pravijo mnogi, da so to vina, ki so jih pridelovali njihovi stari očetje. Stvari so precej drugačne kot nekoč.

Seveda. Nekoč so kmetje vedeli, da ima grozdje rebule nekatere posebnosti, ki jih druge sorte nimajo, in da z maceracijo temu vino podaljšaš rok pitnosti, ter da ima več alkohola, kar je bilo takrat za kmete sila pomembno. Že stari oče mojega starega očeta je sicer prideloval macerirano rebulo, vendar pa zanimanja v prodajnem smislu za ta vina takrat ni bilo. Še več. O teh vinih, ki so danes moderna oziroma se o njih govori kot o neki romantični viziji sodobnega vinarstva, so govorili, da gre za ničvredno vino, ker je bilo drugačne barve kot vina drugih belih sort. Ravno zato je moj stari oče, ki je v šestdesetih ustanovil moderno klet, začel uporabljati inoks posode in se bolj posvetil pridelavi svežih vin, tako da se je tradicija pitja maceriranih vin ohranila bolj ali manj v domačem krogu. Šele ko sta tudi Joško Gravner in Stanko Radikon začela prodirati na trg s svojim maceriranim vinom, se je začelo zopet govoriti o tovrstnem vinu, ki je dandanes postalo zaščitni znak Oslavja. Še vedno pa to ni vino, ki se prodaja samo, ampak je za njim veliko zgodovine in novih tržnih prijemov. Spomnim se, da je moj oče Marko še pred kakšnimi petnajst leti govoril, da je na Oslavju sedem vinarjev, ki imajo podobno vizijo pridelave maceriranega vina in da bi lahko skupaj promovirali naša vina. Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja, v katerem so danes Dario Prinčič, Fiegl, Gravner, Il Carpino, La Castellada, Primosic in Radikon, je nastalo leta 2010 prav na pobudo mojega očeta Marka, ki je bil tudi prvi predsednik združenja. Prav zaradi rebule je Oslavje postalo ena najznamenitejših vasi na svetu in tudi na raznih vinskih festivalih se največkrat predstavljamo skupaj, ne pa kot posamezne vinske hiše. Naša vizija je, da promoviramo rebulo z Oslavja in upamo, da nam nekega dne uspe, da bo naša rebula opremljena z zaščiteno geografsko označbo.

Kakšna pa so pravila vašega združenja pri pridelavi rebule z Oslavja?

Najmanj tri tedne maceracije, potem mora vino zoreti še najmanj dve leti v lesenem sodu in eno leto v steklenici. Tudi pri posodah za maceracijo in zorenje se lahko denimo uporabljajo amfore, betonski sodi ali slavonski hrast, nikakor pa se pri pridelavi rebule ne sme uporabljati francoskih barik sodov. Ampak vsa ta pravila smo spisali na podlagi izkušenj. Nič ni bilo narejenega na pamet. Cilj našega združenja pa ni samo promocija in prodaja rebule, ampak želimo v našo vas privabiti še več ljubiteljev maceriranih vin. Moramo vedeti, da je bilo Oslavje še do nedavnega vsaj v Italiji poznano le po prvi svetovni vojni in soški fronti.

Danes se zdi, da mlajše generacije ne prisegate več na tako ekstremna vina z vidika maceracij, kot smo jih bili vajeni pred leti.

Absolutno. Macerirano vino mora biti elegantno in čisto. To je tudi naša vizija pridelave rebule in drugih sort, ne pa da se z dolgimi maceracijami prikrije slabosti vina.

Pred leti se je veliko govorilo o povezovanju vinarjev iz Goriških brd in Collia, predvsem v zvezi z rebulo in vpisom obeh obmejnih delov na seznam Unescove kulturne dediščine, zadnjih nekaj let pa se o tem pravzaprav ne govori več. Je ta projekt sodelovanja povsem zamrl?

Te pobude so res nekoliko zamrle, ampak menim, da bi vinarji z obeh strani meje morali nastopati skupaj, čeprav po drugi strani vem, koliko časa smo v našem Združenju proizvajalcev rebule z Oslavja potrebovali, da smo se združili. Brez politične podpore z obeh strani bo to vsekakor težko uresničljivo. Res je, da bosta leta 2025 Nova Gorica in Gorica združeni evropski prestolnici kulture, ampak z zornega kota nas vinarjev bo treba narediti kaj več kot samo govoriti o morebitnem združevanju. V Colliu imamo to prednost, da vina lahko prodajamo pod blagovno znamko Made in Italy in da je Collio del Furlanije, ki je poleg Južne Tirolske paradna pokrajina v pridelavi belih vin, po drugi strani pa se v Goriških brdih bistveno več vlaga v razvoj turizma kot pri nas. Vsi imamo določene prednosti in slabosti, zato bi bili skupaj nedvomno lahko močnejši.

Glede na to, da ste zamejski Slovenec in prihajate iz ene najznamenitejših slovenskih vinskih vasi, ali prodate tudi kaj vina v Sloveniji?

Slovenci dobro poznajo Goriška brda, Collio pa manj. Tudi uvoznika v Sloveniji nimamo, tako da čez mejo prodamo res bolj malo vina. Ampak tudi v Italiji se vino ne prodaja samo, še sploh zato, ker je na trgu ogromno konkurence.

V Collio se je pred dvema letoma preselil tudi italijanski vinski gigant Antinori, ki je odkupil večinski delež podjetja in kleti Jermann, največje vinske hiše v Colliu. Tudi znamenita toskanska znamka Frescobaldi je tod že kupila nekaj vinogradov. Se bo s tem kaj spremenilo za vas vinarje z Oslavja pa tudi iz Brd?

Gotovo bo za promocijo Collia narejenega več, kar bomo verjetno občutili tudi preostali vinarji. Sicer pa je takšnih prevzemov, da večje kleti kupujejo manjše, v svetovnem merilu vse več. Nedvomno to lahko pomeni več za razvoj naših krajev, a le če bodo delali z vizijo in dušo, ki je doma v teh krajih, in ne bodo sledili le toku denarja.