Pogoje za predsednika uprave RTVS naj bi imeli Martič, Gerič, Kardum in Krišelj

Štirje kandidati za predsednika uprave RTVS, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, so vabila na pogovor pred razpisno komisijo že prejeli, so za STA potrdili v tajništvu sveta zavoda. Imen kandidatov v tej fazi postopka ne razkrivajo. Mediji medtem poročajo, da so to Zvezdan Martič, Rajko Gerič in Simon Kardum in po neuradnih podatkih STA Miha Krišelj.