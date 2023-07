Obtožnica 81-letnika bremeni, da je novembra 2021 s sekiro umoril deset let mlajšo ženo, kar naj bi storil na zahrbten način, medtem ko je spala. Na predobravnavnem naroku marca lani je Šterban dejanje priznal, kot razlog pa navedel jezo, ki ga je popadla po tistem, ko je ugotovil, da naj bi mu žena ukradla precejšnjo vsoto denarja, ki ga je zaslužil med večletnim delom v Nemčiji.

A v novem sojenju, ki ga je višje sodišče med drugim odredilo zaradi procesnih kršitev ob lanskem priznanju krivde in se je začelo danes, Šterban več ne ve, zakaj natančno je napadel ženo. Kot je povedal v današnjem zagovoru, sta usodnega večera z ženo gledala televizijo, nato pa odšla spat. Žena se je ulegla, on pa je z omare vzel sekiro (tam naj bi jo imel zaradi varnosti potem, ko je na policiji prijavil izginotje denarja) in jo z njo večkrat udaril, da je umrla. Zakaj je to naredil, danes ni vedel povedati. »Ne vem, kaj mi je bilo,« je dejal. Zanikal je, da naj bi bil na ženo jezen, ker je sumil, da mu je ukradla denar. Kot je povedal tudi danes, naj bi namreč edina vedela, da je dvignil denar na banki in kje doma ga je skril. Povedal je še, da dejanja, preden sta prišla v spalnico, ni načrtoval.

Zanikal je tudi obtožbo, da je ženo umoril na zahrbten način, medtem ko je spala, saj naj bi bila v času, ko jo je napadel, še budna. Vprašala naj bi ga celo, ali je pri sebi. Na vprašanje, zakaj se potem ni branila, če še ni spala, je odgovoril, da verjetno zato, ker ni verjela, da ji bo kaj naredil.

Sodišče je danes zaslišalo tudi izvedenca psihiatrične stroke Petra Preglja, od katerega je želelo izvedeti, ali se je Šterban sposoben zagovarjati na sodišču in ali je bil v času dogodka sposoben razumeti pomen svojega dejanja. Izvedenec je ocenil, da se je obtoženi sposoben braniti, a le s pomočjo odvetnika. Glede sposobnosti razumeti pomen svojega dejanja usodnega večera pa je ocenil, da je bila ta zmanjšana, a ne bistveno.

Ob današnjem preverjanju sodišča, ali ima še kaj premoženja, je Šterban povedal, da je tako hišo kot avtomobil, ki ju je imel v lasti, podaril sorodnikom. Ob tem je zanikal, da je to storil zato, da bi oškodovancem, sinu in hčeri umrle žene, preprečil priti do odškodnine.

Naslednji narok bo 25. julija.