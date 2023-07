Potomci slovenskih izseljencev bodo zanimanje in ljubezen do slovenščine lahko krepili na 27. taboru slovenskih otrok po svetu v Rakovem Škocjanu. Kot so za STA potrdili pri Svetovnem slovenskem kongresu (SSK), ki organizira letovanje, se bo tabora med 9. in 14. julijem udeležilo skoraj 40 otrok iz več držav, starih od devet do 15 let. V Kopru bodo med 10. in 21. julijem že 30. jubilejni poletni tečaji slovenskega jezika na Obali, namenjeni pa so vsem – od začetnikov do tistih, ki bi radi svoje znanje še izpopolnili. Zaželeno je, da so udeleženci stari najmanj 18 let, tečajniki slovenskega rodu iz zamejstva in sveta pa so lahko zaprosili za štipendijo za kritje stroškov tečaja.

Študentom univerz v Ljubljani, Celovcu, Vidmu, Trstu, Osijeku, na Reki in Univerze na Primorskem pa je namenjena poletna šola Bovec. Med 9. in 23. julijem bodo dopoldne potekali tečaji slovenskega, nemškega, hrvaškega, italijanskega in furlanskega jezika, v popoldanskem času pa tematske delavnice o čezmejnih konceptih in praksah, piše na spletni strani ljubljanske filozofske fakultete.

Otroci in mladostniki slovenskega rodu, stari od 10 do 14 let, ki živijo v tujini, bodo slovenski jezik in kulturo spoznavali tudi v Tolminu. Poletno šolo, ki bo potekala med 30. julijem in 6. avgustom, sofinancira ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, organizirata pa jo zavod za šolstvo ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti.