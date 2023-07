Občina Bovec je letos za prireditve, ki v poletnih mesecih privabljajo številne obiskovalce, namenila 40.000 evrov. Poleg tega se bodo nekatere prireditve, ki jih delno sofinancira Občina Bovec, odvijale tudi v okoliških krajih.

Turistični prevozi

V dolini Soče so prevozi postali stalnica sonaravnega razvoja. Občina Bovec je sodelovala pri ureditvi dovoljenj za avtobusno povezavo Kranjska Gora–Trbiž–Bovec, ki omogoča neposredno povezavo z Ljubljano. Obstajajo tudi že ustaljeni turistični prevozi do različnih znamenitosti v dolini, kot so slap Virje, izvir Soče, Lepena in Mangartsko sedlo. Letos so dodali povezavo do vasi Čezsoča.

V občini Kobarid potekajo številne zanimive prireditve, kot so Motoristično srečanje, Dirka po Sloveniji, Kobariški sejem in druge. Občina sofinancira tudi prireditve v drugih krajih, kot so Breginj, Drežnica in Livek. V Kobaridu se je prav tako začel izvajati sistem Hop ON Hop OFF, v okviru katerega so letos prevozi brezplačni.

Posoški razvojni center in nove povezave

Tudi Občina Tolmin organizira različne prireditve, med njimi festival FrikaFest. Organizirane imajo že tradicionalne prevoze do Tolminskih korit in Javorce. Letos se je začelo pobiranje parkirnine še na dodatnih turističnih parkiriščih.

V dolini Soče so pomembni tudi javni prevozi, ki jih je treba še izboljšati in optimizirati. Posoški razvojni center sodeluje pri razvoju javnega prevoza v dolini in delno zagotavlja sredstva za razbremenitev proračunov občin. V letošnji sezoni je načrtovana avtobusna povezava Tolmin–Čedad in povezava z železniško postajo Most na Soči.

Destinacijska kartica

Na območju Julijskih Alp poteka nameščanje digitalnih panelov, ki v realnem času prikazujejo vse oblike javnega prevoza. Letos je politika cen prevozov nekoliko drugačna, vendar je ključno, da imajo gosti še vedno možnost prevoza. Na voljo je tudi destinacijska kartica, ki gostom Soške doline omogoča brezplačne vstopnice za turistične znamenitosti in brezplačne prevoze.