Pametni sistem Sitium v Novem mestu že nekaj let omogoča plačevanje parkirnine s kartico oziroma aplikacijo Sitium, od julija dalje pa je mogoče preko sistema kupiti tudi mesečne in enkratne vozovnice za mestni potniški promet, sporočajo z Mestne občine Novo mesto. Sitium je pametni sistem, ki je uporabnikom na voljo preko aplikacije za mobilne telefone in kot fizična brezstična kartica ter nudi poenostavljen in lažji način uporabe javnih storitev. Aplikacija ponuja tudi vrsto koristnih novic in informacij, dodajajo na občini.

Novost prinaša nekaj pomembnih sprememb. Mesečno vozovnico za mestni potniški promet bo tako odslej mogoče kupiti zgolj preko sistema Sitium. »Mobilna aplikacija Sitium omogoča enostaven nakup vozovnice na daljavo, s fizično kartico pa se nakup opravi na prodajnem mestu,« pravijo na občini. Kot dodajajo, bo na avtobusu še vedno možno z gotovino kupiti enkratno vozovnico, ki v tem primeru stane 1,5 evra, ob plačilu s pametnim sistemom Sitium pa bo vožnja bistveno cenejša in bo stala 60 centov.

Promocijsko obdobje do 15. julija

Sistem deluje po principu dobroimetja – uporabnik torej na kartico naloži določen znesek, ki ga nato porablja za plačevanje javnih storitev znotraj občine. Pred prvim nakupom vozovnice se morajo uporabniki najprej zglasiti na enem od prodajnih mest, da opravijo identifikacijo. Na informacijskih točkah sistema Sitium, ki delujejo na sedežu Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1, v Knjižnici Mirana Jarca in na novomeški avtobusni postaji, je v promocijskem obdobju od 1. do 15. julija možno brezplačno pridobiti fizično kartico Sitium, ki sicer stane pet evrov. Uporabniki jo lahko na teh mestih tudi napolnijo z dobroimetjem. Aplikacijo Sitium pa lahko uporabniki brezplačno naložijo na mobilne telefone in jo s sredstvi oziroma dobroimetjem napolnijo prek mobilne denarnice VALU.

»Pametni sistem Sitium predstavlja pomemben korak na poti uresničevanja vizije pametne skupnosti, ki jo skupaj s partnerji razvija Mestna občina Novo mesto. Poleg uporabe in plačila parkiranja ter mestnega potniškega prometa bo Sitium v prihodnje dopuščal tudi plačevanje različnih drugih storitev, kot so vstopnine na dogodke in v športne objekte, knjižnične storitve, izposoja koles,« dodajajo na novomeški občini. Občina bo preko sistema uporabnikom lahko sporočala tudi pomembne informacije o razpisih, vpisih v vrtce, kakovosti zraka in podobno.

