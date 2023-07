Na fakulteti za računalništvo in informatiko že šestnajstič izvajajo poletno šolo za mlade, ki si želijo novih računalniških znanj. Računalniške delavnice, namenjene osnovnošolcem, dijakom in študentom, potekajo do 7. julija. Letošnja novost je delavnica VR oziroma delavnica navidezne resničnosti, na kateri se bodo dijaki spoznali z orodji za izdelavo videoiger v virtualni resničnosti in izdelali za očala za navidezno resničnost.

Tudi fakulteta za strojništvo je prisluhnila željam dijakov in letos prvič organizira brezplačni poletni raziskovalni tabor Raziskuj in poganjaj prihodnost!, ki se je začel včeraj. Pridružilo se jim bo 22 dijakov s 13 gimnazij iz celotne Slovenije, ki jih bodo vključili v raziskovalno delo. Pod mentorstvom bodo lahko samostojno raziskovali, izdelali bodo denimo tudi lebdečo namizno uro in se lotili 3D-tiska pametne naprave. Na fakulteti za družbene vede se je začela mednarodna poletna šola o zunanji politiki EU in podpiranju demokracije. Potekala bo do 12. julija, namenjena pa je študentom, ki se želijo dodatno specializirati na področjih teorij demokracije, teorij demokratizacije, teorij avtoritarizma ter vloge EU pri spodbujanju demokracije.

Na ekonomski fakulteti je bil včeraj začetek petdnevne poletne šole kulturnega menedžmenta, ki je namenjena povezovanju umetnosti in kulture s podjetništvom in menedžmentom. Dodiplomskim in podiplomskim študentom ter nedavnim diplomantom bo od ponedeljka do 21. julija na ekonomski fakulteti na voljo še mednarodna poletna šola Ljubljana Summer School Take the Best from East & West. Program z 21 predmeti z različnih področij ekonomije bodo izvedli predavatelji iz 13 držav. Pričakujejo slušatelje z vsega sveta.

Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo se je včeraj začela poletna šola gradnje in okolja, na biotehniški fakulteti bo od 17. do 21. julija potekala mednarodna poletna šola za študente, ki si želijo novih znanj in izkušenj s področij bioinformatike, fakulteta za elektrotehniko pa bo med 21. in 25. avgustom izpeljala tradicionalni poletni tabor inovativnih tehnologij, na katerega vabijo osnovnošolce od četrtega razreda in dijake do tretjega letnika. Akademija za glasbo je poletno akademijo za pihala, trobila in komorno glasbo umestila v čas med 26. avgustom in 2. septembrom.