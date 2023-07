Ob torkih v parku odmeva glasba za vse tiste, ki cenite intimno vzdušje in izvirne poetike kantavtorjev. Preplet žanrov sodobnih godb, od indie rocka do neo soula s pridihom virtuoznih pop inovacij, pa ljubitelje dobre glasbe vabi v Tivoli vsak četrtek.

Pred MGLC Grad Tivoli je bil včeraj že prvi torkov koncert, predstavila pa se je Dora Tomori, mlada kantavtorica iz Slovenije, ki prek svoje glasbe raziskuje svojo notranjo topografijo in okolico. Podaja se skozi teme osamljenosti, svobode in ljubezni v novi dobi normalnosti. Njen žanr se je razvil od intimnega spalničnega popa do mehkega indieja, iz katerega črpa minimalistično estetiko in čustveno vzdušje.

Prihodnji torek bo na odru glasbena zasedba Zajtrk, ki jo sestavljata Laura Krajnc in Sven Horvat. Oba sta ljubitelja pravljic, zgodb, pripovedk, smešnih anekdot in teatra, zato se vse to prepleta z njunim glasbenim ustvarjanjem. Njune skladbe prepletajo folk in etno glasbo s punk šansonom, kabarejem, jazzom, bluesom, popom in rockom v trd, alternativni kantavtorski izraz. Če strnemo, sta Zajtrk etno-šansonski dvojec. Čez štirinajst dni bo z vami Popotnik, ki bo pričaral vzdušje zakajenega kluba, občutek vožnje z nočnim avtobusom in tih odmev otožne samorefleksije. Čeprav se njegova glasba giblje v pop, indie in lo-fi žanrih, jo sam uvršča v lastno zvrst stop pop.

Zadnji torek v juliju se bo predstavil Orange8, duo Valentine Criscimanni in Sergia Ferrarija, ki je bil ustanovljen v Rimu leta 2010. Glasba Orange8 je čisti psihedelični folk, ki izvira iz želje po potovanju, odkrivanju novih svetov in vzpostavljanju stika z novimi kulturami in razpoloženji.

Med četrtkovimi koncerti pred MGLC Švicarija bo že jutri ob 21. uri The Crossroads, tričlanska zasedba iz Ljubljane, ki ustvarja indie rock glasbo. Bend sestavljata ustanovna člana, frontman Jaka Kranjc in kitarist Blaž Debevc, na odru ju na basu dopolnjuje Florjan Ajdnik. V četrtek, 13. julija, bo z vami Martin Martian, z njim pa na odru še Sonia Melocco (vokali, kitara, ukulele), Nina Virant (vokali, klaviature), Klara Skaza (bas kitara) in Robert Rebolj (bobni).

Teden dni pozneje bo četrtkov večer zapolnil Kühlschrank, one man band projekt Simona Fugine, ki je lansko jesen izdal album Konec nekega obdobja. Zadnji četrtkov večer v juliju pa bo na odru Anomalo, tričlanska zasedba s Ptuja s sladkobnim synthpopom. Bend je nastal leta 2019 kot rezultat nekajletnega druženja, izjemnega zanimanja za glasbeno produkcijo ter eksperimentiranja z glasbo in sintetičnimi zvoki, še posebno tistimi iz osemdesetih let prejšnjega stoletja.