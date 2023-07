Mestna občina Ljubljana zaključuje prenovo dotrajanega kioska v parku Trga mladinskih delovnih brigad. Na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami so povedali, da so kiosk aprila lani oddali družbi Harfa v vetru. Ta bo v kiosku predstavljala Goriška brda in Gradnikovo domačijo v Medani ter projekt Evropska prestolnica kulture Gorica-Gorizia 2025.

»V njem bomo uredili vinske vitrine, police, omare, umivalnike ter drugo infrastrukturo za strežbo oziroma pokušino vin ter prostor za promocijske vsebine, prikaz videovsebin in plakatov ter osvetlitev. Dejavnost bo prispevala k uporabni vrednosti prenovljenega trga, ki zdaj uporabnikom nudi kakovosten javni prostor tudi za sproščanje, posedanje v parku, uživanje v novih kulinaričnih izkušnjah, pa tudi izhodiščno točko za nadaljnje poti z mestnimi kolesi iz sistema Bicikelj ali z električnimi kolesi iz sistema Nomago,« so prepričani na občinskem oddelku za gospodarske dejavnost in promet.

Kiosk prenovila družba Gnom

Kiosk, ki je bil že več let opuščen, neuporaben in dotrajan, so na občini sklenili prenoviti skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, čeprav objekt ni registriran kot nepremična kulturna dediščina. Obnovo je vodila družba Gnom, ki deluje na področju varovanja kulturne dediščine, so povedali na občini. Ocenjena vrednost prenove je slabih 16.600 evrov brez davka na dodano vrednost. Na občini so dejali, da so pri obnovi zunanjega dela kioska poskušali v čim večji meri uporabiti originalne materiale oziroma te posnemati. Med drugim so naročili čiščenje in zaščito lesenih elementov, odstranitev oblog s keramičnih ploščic, poenotenje tlakovanja, na kritini so namestili novo pločevino. Idejno zasnovo prenove so pripravili v arhitekturnih birojih a2o2 in Medprostor, pri čemer so na občini opozorili, da je Medprostor pri tem projektu sodeloval, še preden je eden od njegovih solastnikov Rok Žnidaršič postal mestni svetnik in preden ga je župan imenoval za podžupana.

Na občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami so povedali, da bodo družbi Harfa v vetru zaračunavali najemnino v višini 10 evrov za kvadratni meter, kar jo bo glede na majhno površino kioska mesečno stalo 40 evrov. Najemno pogodbo so sklenili za določen čas petih let. Kakšna bo usoda prenovljenega kioska po letu 2025, ko bodo mimo dogodki v sklopu projekta Evropska prestolnica kulture Gorica-Gorizia 2025, oziroma po letu 2027, ko se pogodba z najemnikom izteče, na občini še ne vedo. Povedali so, da odločitve o vsebini v kiosku po tem letu še niso sprejeli.

Na prenovljenem trgu postavili tudi nov spomenik

Mestna občina je Trg mladinskih delovnih brigad začela prenavljati v letu 2021, ko je aprila z družbama KPL in PZG sklenila gradbeno pogodbo, ki je vključevala dela tako na območju Trga mladinskih delovnih brigad, kjer je nekoč stal tramvaj, kot na drugi strani Aškerčeve ceste. Pogodba kaže, da je skupaj z aneksom občina izvajalcema odštela nekaj več kot 3,5 milijona evrov, skupaj z davkom na dodano vrednost.

Občina je v sklopu tega projekta obnovila vodovod, plinovod in javno razsvetljavo, na obeh delih trga je uredila tlakovane in zelene parkovne površine. Zasadili so 18 novih dreves in namestili urbano opremo, kot so klopi in stojala za kolesa, pozneje so namestili tudi pitnik. Poleg tega je občina poleti 2021 na trgu postavila spomenik braniteljem mesta Ljubljane leta 1991, s katerim so obeležili 30. obletnico osamosvojitve in vojne za Slovenijo. Pobudo za postavitev spomenika so dali Združenje veteranov 90-91 mesta Ljubljana, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana, spomenik pa sta zasnovali kiparki Lada Sedlaček in Metka Zupanič.