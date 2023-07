Kot trdijo, dostop do Logarske doline, Jezerskega, Krvavca, Preddvora, Podvolovljeka in Kamniške Bistrice ne bo predstavljal nobenih logističnih težav. V dopoldanskih urah vas bo prevoz odpeljal v eno smer, popoldne pa se boste vrnili v obratni smeri do izhodiščne destinacije.

Potniki bodo lahko dostopali do prevoza na naslednjih postajah (zjutraj bo potekala vožnja v eno smer in popoldne v drugo): Kamnik – avtobusna postaja, Apno, gondola Krvavec, Cerklje – center, Preddvor – jezero, Jezersko – avtobusna postaja pri občini, Jezersko – avtobusna postaja pri jezeru, Logarska dolina – Plesnik, Solčava – Center Rinka, Luče – avtobusna postaja, Podvolovljek – Sv. Anton, Kranjski Rak, Kamniška Bistrica, Kamnik – avtobusna postaja.

Prevoz, ki že poteka, bo trajal vse do tretjega septembra, in to dvakrat na dan vse dni v tednu. Cena prevoza se giblje od štiri in devet evrov. Rezervacije sedežev so možne en dan pred odhodom do 16. ure na lokalni TIC-točki ali na telefonski številki 040/890-105. Ure prevoza se bodo prilagajale potrebam oziroma povpraševanju potnikov.