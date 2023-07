Na polotok lahko dopustniki pridejo le z vlakom ali avtomobilom, saj je letalski promet zaradi vojne v Ukrajini že dlje časa ustavljen. V luči tega so sedaj v času dopustov nastale dolge kolone vozil, reševalci in prostovoljci pa čakajočim v zastoju delijo vodo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Polotok Krim je bil že v času Sovjetske zveze priljubljeno letovišče. Njegova popularnost pa je v preteklih mesecih narasla, saj ruski državljani zaradi sankcij, povezanih z vojno v Ukrajini, ne morejo dopustovati v številnih zahodnih državah.

Rusija sicer Krim zaseda že od leta 2014. Polotok je od lanskega poletja redno tarča napadov in incidentov z brezpilotnimi letalniki, odgovornost zanje pa v Moskvi pripisujejo Kijevu.

Tarča napadov je bil tudi Krimski most. Eksplozijo na mostu, ki je sicer ključen za oskrbo ruskih enot v Ukrajini, naj bi jeseni povzročil tovornjak bomba. Rusija je most kmalu po eksploziji popravila, za eksplozijo pa je okrivila ukrajinske tajne službe in dogodek označila za teroristično dejanje.