Ko so krajani po vojni presenetljivo, kljub trpljenju in krivicam, ki so jim bile povzročene, kar složno živeli in se vsaj na zunaj niso kazale sovražnosti, je prišel dan osamosvojitve. Dan novega upanja za boljše življenje, ki nam ga naj bi prinesla demokratična ureditev v samostojni Sloveniji. Tudi takrat pa so se razmere obrnile v nepričakovano smer. Namesto sožitja in skupnih prizadevanj za napredek in boljše življenje so potomci klerofašističnih zločincev in njihovi somišljeniki pričeli »dvigovati glave« in vse bolj pritiskati na politično področje v kraju. Nekateri od teh so po vojni zbežali iz države, boječ se kazni za svoje zločine, drugi pa so zbežali, zapeljani s strani organizatorjev domobranske propagande. Vse to so počeli, da bi z izkrivljanjem zgodovine zapeljali ljudi in prevzeli oblast. Takoj po osamosvojitvi so bili s pomočjo močne antikomunistične propagande pod okriljem Peterletove vladavine in nadvlade RKC, tudi zaradi pasivnosti levih strank, politično še kar uspešni. Niso se pa zadovoljili s tem.

Nadaljevanje »boja«, ki se naj bi končal s koncem vojne, pa so prevzeli člani in simpatizerji novodobnega mesije Janeza Janše iz stranke SDS. Napeto vzdušje med ljudmi je kulminiralo ob vsakih volitvah v svet četrtne skupnosti. Kot rečeno, je bila ta politična opcija po osamosvojitvi politično kar zadovoljna, saj je na volitvah v svet četrtne skupnosti dobila večino in prevzela vladanje. Priznati moram, da so bili odnosi v tem času med političnimi skupinami kar normalni, za kar gre zasluga takratnemu vodstvu ČS in vodstvom nekaterih društev. Žal pa so ves čas delovali in še delujejo posamezniki, ki so na vse pretege skušali to sožitje podreti in so dan za dnem blatili politične nasprotnike, izkrivljali zgodovino o pomenu NOB, rušili, poškodovali in drugače oskrunili spomenike NOB.

Novodobni »borci proti komunizmu« in vsemu, kar ni spočeto v njihovih glavah, se nikakor ne morejo sprijazniti, da se tudi v teh krajih postopoma spreminja razmerje političnih sil. Tako na zadnjih volitvah v svet ČS niso več zmagali »desni«, ampak naj bi imela večino koalicija »levih«. To pa je bil znak za preplah in alarm za politični napad na nasprotnike. Nekateri poraženci ne morejo preboleti, da so izgubili oblast in skušajo s političnimi igrami razvrednotiti vse pobude krajanov, ki po njihovem niso iz njihove politične opcije. Sodu je izbila dno ideja nekaj prizadevnih in delavnih krajanov, ki so iz »napačnega« političnega pola, da bi v ČS postavili razstavo predmetov, vestnega in vse življenje angažiranega krajana, ki je v življenju zbral veliko predmetov etnografske vrednosti. Predlagatelji so predlagali, da bi v ČS našli prostor in pripravili »mali muzej«. Razstava bi pomenila posthumno priznanje vestnemu in vsestransko angažiranemu krajanu-zbiratelju, krajanom ČS, ki se že itak ne more pohvaliti s kakšnimi odmevnimi razvojnimi programi, pa bi popestrila zanimanje za dogajanje v ČS.

Kljub temu, da so akcijo podprli predsedniki 12 društev v ČS in številni posamezniki, so se svetniki odločili drugače. Politični akterji v kraju vedo, da gre za očitno provokacijo desnih svetnikov, saj so zbagatelizirali odličen projekt tako, da so razstavnim predmetom namenili majhen prostor, ki bi bil nekakšen depo za te dragocene predmete. Za predlagatelje pobude je bila taka odločitev sveta ČS nepričakovana, saj so računali,da bo prevladal razum in interes krajanov, predvsem pa, da bo vseh pet svetnikov »leve opcije« predlog podprlo. Sledilo je veliko razočaranje. Tako kot že nekajkrat, sta dva svetnika z Jankovićeve liste političnim prijateljem obrnila hrbet in s svojim ravnanjem vzbudila med svojimi kolegi negotovost in začudenje. V vsakem primeru pa sta izneverila svoje volilce. Ali gre za politični diletantizem ali preračunljivost, bodo morali presoditi volilci. Po moje je to tipičen primer slabega strankarskega kadrovanja. Tako je dober, apolitični projekt doživel sramoten odziv svetnikov v škodo celotne skupnosti. Kdo jim je dal mandat za takšno obnašanje? Volilci gotovo ne. Menim, da bomo morali krajani tudi med volitvami vzeti »vajeti v svoje roke« in s civilnimi pobudami in zahtevami prisiliti politične veljake, da ravnajo v našem interesu. Če ne prej, se srečamo na na slednjih volitvah.

Jožef Martini, Ljubljana