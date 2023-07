»Načrti niso uspeli predvsem zato, ker je osebje oboroženih sil pokazalo zvestobo svoji prisegi in vojaški dolžnosti,« je poudaril in dodal, da upor ni vplival na delovanje ruske vojske v Ukrajini. Prav tako je izjavil, da ruske sile v Ukrajini še naprej pogumno in nesebično izvajajo naloge, ki so jim bile dodeljene.

Šojgu v svojem govoru odgovornost za upor ni pripisal Wagnerju in vodji skupine Jevgeniju Prigožinu, temveč je zgolj govoril o poskusu destabilizacije Rusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjih mesecih je Prigožin ruskega obrambnega ministra in načelnika generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova večkrat obtožil, da sta kriva za neuspehe Rusije v Ukrajini in smrt na tisoče ruskih vojakov. Po mesecih napetosti pa je nato 26. junija sprožil upor.

Ko so bili pripadniki Wagnerja od Moskve oddaljeni približno 200 kilometrov, je tiskovna služba beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka sporočila, da je ta prepričal Prigožina, naj ustavi svoj pohod. Zatem je tudi Prigožin sporočil, da so se njegove sile obrnile, češ da si ne želijo prelivanja krvi.

Ruska državna televizija je medtem le nekaj dni po uporu predvajala posnetek Šojguja med obiskom na poveljstvu ruske vojske v Ukrajini. Po mnenju strokovnjakov se je obisk verjetno zgodil še pred uporom. Več visokih ruskih uradnikov pa je od konca upora izginilo iz javnosti. Med njimi sta tudi Gerasimov in general Sergej Surovikin, nekdanji poveljnik ruskih sil v Ukrajini.