Turčija Grčijo znova obtožuje nezakonitih vračanj migrantov

Turčija je v soboto s treh prenatrpanih čolnov v Egejskem morju rešila 95 ljudi, je danes sporočilo turško notranje ministrstvo in Grčijo znova obtožilo nezakonitih vračanj migrantov. Dva napihljiva čolna s 37 oz. 47 potniki so rešili nedaleč od grškega otoka Lezbos, še eno plovilo z 11 neregularnimi migranti pa so opazili blizu turškega Izmirja.