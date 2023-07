Na savdskem zunanjem ministrstvu so v nedeljo poklicali švedskega veleposlanika na pogovor in Švedsko pozvali, naj »preneha z vsemi dejanji, ki so v neposrednem nasprotju z mednarodnimi prizadevanji za širjenje vrednot strpnosti, zmernosti in zavračanja ekstremizma ter spodkopavajo medsebojno spoštljive odnose med narodi in državami«, so danes poročali savdski državni mediji.

Savdska Arabija, kjer se nahajata najsvetejša kraja muslimanske vere, Meka in Medina, je sicer že pred tem obsodila incident, do katerega je prišlo minulo sredo v švedski prestolnici. 37-letni Salwan Momika, ki je pred nekaj leti iz Iraka pobegnil na Švedsko, je takrat pred glavno mošejo v Stockholmu sežgal več strani Korana, kar mu je predhodno dovolila tamkajšnja policija.

Sveto knjigo je zažgal ravno na dan, ko so muslimani začeli praznovanje enega svojih najpomembnejših praznikov, kurban bajrama. Več muslimanskih držav, med katerimi so poleg Savdske Arabije med drugim tudi Irak, Kuvajt, Maroko in Iran, je nemudoma ostro obsodilo sežig Korana.

Kasneje se je odzvala tudi švedska vlada. Premier Ulf Kristersson je minuli petek dejal, da ima po incidentu veliko ljudi razlog za premislek, in dodal, da »nekatere stvari niso nujno primerne, čeprav so zakonite«.

Ogorčenje zaradi incidenta je izrazil tudi papež Frančišek. »Pravice do svobode izražanja se ne sme nikoli uporabiti kot izgovor za žaljenje drugih,« je dejal v danes objavljenem pogovoru za časnik Al Ittihad, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. »Vsako knjigo, ki jo določeni ljudje štejejo za sveto, je treba spoštovati - iz spoštovanja do tistih, ki v to verjamejo,« je še dodal papež.