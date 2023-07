Gre za vožnjo Fury 325, eno najvišjih in najdaljših voženj v parku, ki se razteza med državnima mejama Severne in Južne Karoline. Vlakec smrti bo ostal zaprt do popravila razpoke na jeklenem podpornem stebru. Skoraj 120 metrov visok spust, ki doseže hitrost tudi do 150 kilometrov na uro je sicer ena najbolj popularnih voženj v parku.

»Varnost je naša prioriteta, zato cenimo potrpežljivost in razumevanje naših cenjenih obiskovalcev. Naši obsežni varnostni protokoli obsegajo dnevne preglede vseh voženj, vključno z Fury 325, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje in strukturna celovitost,« so še sporočili iz parka.

Pretekli teden je v nesreči vlakca smrti v zabaviščnem parku na Švedskem ena oseba umrla, devet pa jih je bilo ranjenih, vključno z otroki. Očividci so povedali, da je tobogan Jetline v parku Grona Lund med vožnjo delno iztiril, zaradi česar so ljudje zgrmeli po tleh.