Polanec, sicer ekonomist z ljubljanske ekonomske fakultete, je integriteto kršil s tem, ko je kljub ustnemu nasprotovanju uslužbenca SID banke in brez pridobljenega soglasja uprave s svojega elektronskega poštnega naslova posredoval strategijo razvoja SID banke 2021-2023 direktorju družbe Amrop Adria Marku Mlakarju, so v sporočilu za javnost zapisali Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

Ugotovitve o konkretnem primeru so z odločitvijo upravnega sodišča pravnomočne. To je že 24. pravnomočna kršitev integritete, četrta letos, so zapisali na protikorupcijski komisiji.

KPK je postopek zoper Polanca uvedla na podlagi prijave februarja 2022, iz katere so izhajali očitki o sumu nepravilnosti v postopku izbire članov uprave SID banke. V okviru postopka, ki je bil sicer eden od treh, ki jih je KPK vodila na podlagi iste zadeve, je ugotovila, da posredovanje strategije ni bilo v skladu s pričakovanjem in Polančevo odgovornostjo.

Polanec je zoper ugotovitve KPK sprožil upravni spor, konec junija pa je upravno sodišče v sodbi tožbo zavrnilo in v celoti potrdilo odločitev komisije.

»Upravno sodišče s tokratno sodbo ponovno potrjuje, da je zakonodajalec pojma integriteta in pričakovano ravnanje pustil vsebinsko odprta ter njuno opredelitev prepustil komisiji za preprečevanje korupcije, ki glede na konkretne primere vsebino teh pojmov dopolnjuje in pravnomočne primere ravnanj objavlja na svoji spletni strani ter s tem postavlja standarde ravnanj uradnih oseb, kar člani organov nadzora so,« so ob tem zapisali na KPK.