Ob nevihtah z nalivi lahko do velikih pretokov narastejo posamezne reke zlasti v severni polovici države, še opozarja Arso. Na tem območju in v osrednji Sloveniji lahko hitro narastejo in se razlijejo tudi hudourniški vodotoki. Ta pojav bo možen že popoldne, najbolj verjeten pa v nočnem času, opozarjajo.

V torek dopoldne bo dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

V sredo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Zjutraj bo na Primorskem pihala šibka burja.