Kako se vozi Slovenija?

Danes vam v Dnevniku na straneh Sveta vozil ponujamo v branje zelo zanimivo temo o tem, zakaj v določenih delih sveta vozijo avtomobile po levi, drugje pa po desni strani cest. Pri tem je zanimiv podatek, da je bilo tako svojčas tudi v naših krajih, in sicer se je do leta 1915 tudi v Avstro-Ogrski smer vožnje razlikovala od pokrajine do pokrajine. »Na Kranjskem in Štajerskem se je vozilo po levi, na Koroškem in Primorskem pa po desni strani. Na mejah med deželami so bili zato celo opozorilni napisi, ki so opozarjali na smer vožnje,« nam je povedal novinar Matija Janežič, ki je diplomiral iz zgodovine avtomobilizma.