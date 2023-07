Francoska vlada je tudi čez vikend razpravljala o razmerah po državi, potem ko se je v noči na nedeljo intenzivnost izgredov nekoliko zmanjšala. Na pomoč pri umiritvi razmer ji je po pogrebu priskočila družina ubitega Nahela, ki je pojasnila, da si nikoli niso želeli takšnega odziva javnosti. Tako njegova babica kot drugi sorodniki so pozivali izgrednike h končanju nemirov.

Čeprav je bilo v nedeljo zjutraj s 719 pridržanimi osebami število aretiranih še vedno visoko (v noči iz petka na soboto pa kar 1300 oseb) in so največji spopadi potekali v drugem največjem mestu Marseillu, medtem ko so se v pariških predmestjih umirili, oblasti še niso bile prepričane, da se bo trend upadanja izgredov nadaljeval. Na ulicah francoskih mest se je včeraj zvečer na patruljah spet razvrstilo 45.000 dodatnih policijskih okrepitev, enako kot v minulih dneh. Zaenkrat se vlada še naprej ni odločila uvesti izrednih razmer.

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki bi včeraj moral začeti prvi državniški obisk francoskega predsednika v Nemčiji po več kot dvajsetih letih, se je v Berlinu opravičil, da zaradi aktualnih razmer v domovini obiska ta čas ne more izvesti. Preložitev obiska je naletela na razumevanje pri gostiteljih. Nemški kancler Olaf Scholz, ki je sicer zaskrbljen nad razmerami v Franciji, je ocenil, da bo Marconu uspelo pomiriti razmere in da Francija ne bo postala nestabilna država.

V soboto so Nahela M., ki je bil ubit med kontrolo prometa, kar je sprožilo izgrede in vandalizem po vsej Franciji, pokopali v ožjem družinskem krogu. Njegova babica je po ponovni noči izgredov v nedeljo pozvala k umiritvi razmer. Čeprav je jezna na policista, ki je ubil njenega vnuka in ji uničil življenje ter življenje njene hčerke, je prepričana, da bo sodstvo opravilo svojo nalogo in bo policista doletela pravična kazen. Izgredniki so po njeni oceni Nahelovo smrt vzeli zgolj kot izgovor za uničevanje.

Vse ljudi je pozvala, naj nehajo razgrajati po francoskih mestih. »Ljudem, vpletenim v izgrede, sporočam: Ne uničujte oken, ne napadajte šol in avtobusov. Ustavite se! Matere so tiste, ki sedijo na avtobusih. Matere so tiste, ki hodijo po ulicah,« je dejala Nadia, babica pokojnega Nahela. Tudi drugi neimenovani sorodnik je za BBC s podobnimi pozivi za končanje spopadov poskušal pomiriti situacijo. Patric Jarry, župan pariškega predmestja Nanterra, kjer so nemiri izbruhnili, je včeraj svoje someščane pozval, naj sledijo pozivom družine ubitega najstnika. Od Nahelove smrti je bilo skupno aretiranih že več kot 2800 ljudi.

Napadli županovo hišo

Čeprav je intenziteta izgredov nekoliko pojenjala, se je v tokratni seriji noči vandalizma v nedeljo zgodil doslej najhujši incident v pariškem predmestju L'Haÿ-les-Roses. Izgredniki so se v noči na nedeljo zaleteli v hišo župana predmestja Vincenta Jeanbruna iz stranke Les Republicains. Avto so nato zažgali, proti bežeči ženi in njunima 5- in 7-letnemu otroku pa so izstrelili ognjemetne rakete. Žena se je pri tem ranila in si zlomila nogo, eden od otrok se je med begom poškodoval.

Občani predmestja so bili dan pozneje nad dogajanjem zgroženi, prav tako premierka Elisabeth Borne, ki je obiskala župana, mu izrekla podporo in mu zagotovila, da bodo storilce kaznovali. Tožilec je že začel preiskavo zaradi poskusa umora.

Vpliv na turizem

Zaradi dogajanja v francoskih mestih so v nenehnem stiku z oblastmi tudi organizatorji kolesarske dirke Tour de France, ki po uvodnih etapah v Španiji danes prihaja na francoska tla. Izgredi imajo medtem že tudi vpliv na turizem. Predvsem v Parizu so našteli več tisoč odpovedi gostov. Upad naj bi se gibal med petino in četrtino rezerviranih nočitev.