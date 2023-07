Ob 14.30 bo danes Novak Đoković kot branilec naslova stopil na centralno igrišče Wimbledona ter proti Argentincu Pedru Cachinu začel z branjenjem lovorike na največjem teniškem turnirju na travi. Srb bo naskakoval osmi wimbledonski naslov, s katerim bi se izenačil z najuspešnejšim igralcem v Londonu Rogerjem Federerjem. Švicar je na prvih osmih dobil sedem finalnih dvobojev, v zadnjih štirih pa je zmagal le enkrat. Đoković je prejšnji mesec v Parizu osvojil 23. lovoriko največje četverice ter postal najuspešnejši teniški igralec, v zadnjem mesecu pa na travnatih turnirjih ni igral. Odigral je le en ekshibicijski dvoboj proti Američanu Francisu Tiafoeju, ki ga je prejšnji teden dobil v podaljšani odločilni igri z 10:7.

Novak Đoković se spogleduje še z enim zgodovinskim mejnikom, in sicer zmago na vseh štirih turnirjih največje četverice v koledarskem letu. Do mejnika ga loči še 14 posamičnih zmag, potem ko je prvih 14 dosegel v Melbournu in Parizu. »Če vam povem po pravici, z zmago v Parizu nisem potešil svojih apetitov. Še naprej sem lačen zmag in uspehov. Le nekaj dni po zmagi na Rolandu Garrosu sem se začel psihološko pripravljati na Wimbledon,« odgovarja drugi nosilec letošnjega Wimbledona Novak Đoković, ki se v primeru letošnje zmage v Londonu ne bo zgolj izenačil s Federerjem, temveč tudi na lestvici najuspešnejših vseh časov z Margaret Court, zmagovalko 24 turnirjev za grand slam.

Žensko lovoriko bo branila Kazahstanka Jelena Ribakina, ki za svoj največji uspeh ni prejela točk za svetovno lestvico. To je bil odgovor Mednarodne teniške organizacije wimbledonskim organizatorjem, ki Rusom in Belorusom niso pustili tekmovati. »Počutim se, kot bi bila v Wimbledonu lani. Pripotovati na največji turnir na svetu kot aktualna zmagovalka je zame novo poglavje, ki ga zaenkrat nisem vajena. Moji cilji ostajajo nespremenjeni. Želim si premagati vse tekmice ter se še enkrat veseliti skupne zmage,« je na včerajšnji tiskovni konferenci v Londonu povedala Jelena Ribakina, ki je na travnati podlagi nastopila le na enem turnirju, ko je v Berlinu v drugem krogu presenetljivo izgubila proti Hrvatici Donni Vekić.

Branilka naslova bo nastopila jutri, ko se bo pomerila z Američanko Shelby Rogers. Jutri bo igrala tudi edina Slovenka v posamični konkurenci. Kaja Juvan si je nastop priborila v kvalifikacijah, pri žrebu pa je imela precej sreče, saj bo igrala z Rusinjo Margarito Betovo (1340. na svetovni lestvici).

Prva nosilca Wimbledona bosta prva igralca sveta Carlos Alcaraz in Iga Šwiatek. Španec je v Wimbledon pripotoval z popotnico turnirske zmage v Queensu. »Nimam posebnih pričakovanj. Kot jih tudi nisem imel v Queensu, kjer sem stopnjeval svojo igro in osvojil turnir. Upam na najboljše tudi v Wimbledonu,« si ne daje dodatnih pritiskov Carlos Alcaraz. Iga Šwiatek doslej še nikoli ni blestela na travi, zato ne sodi v krog najožjih favoritinj za končno zmago. Izpostavimo še veterana, okrog katerih se pred začetkom turnirja govori veliko. Nekdanja zmagovalca, Američanka Venus Williams in Škot Andy Murray, obljubljata, da imata visoke cilje, predvsem Britanec, ki se želi uvrstiti najmanj v drugi teden Wimbledona.