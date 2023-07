Izjemno zanimiv in atraktiven je bil ženski finale svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti v Villarsu, čeprav se je na koncu izkazalo, da je bil za prvo damo malce prelahek. Najboljše plezalke so se povsem približale vrhu smeri, toda pred zadnjo tekmovalko v steni ga ni dosegla nobena. V vodstvu je bila Avstrijka Jessica Pilz (oprimek 43+) pred Američanko Brooke Raboutou (43) in Južno Korejko Seo Chaehyun (43). Pred najboljšo športno plezalko vseh časov Janjo Garnbret je bil velik izziv, potem ko je pred finalom edina osvojila vse vrhove v kvalifikacijah in polfinalu. Korošica je v Villarsu, kjer je dosegla že sedmo zaporedno zmago, pokazala svoje mojstrstvo ter dvanajst sekund pred iztekom časa naredila zadnji gib ter v močnem dežju osvojila vrh. Olimpijska prvakinja se je veselila jubilejne 40. zmage svetovnega pokala ter postavila mejnik še višje.

Zmag ne šteje

»Tekma v Villarsu je moja. Tu sem prvič zmagala leta 2016, od tedaj naprej pa še sedemkrat zaporedoma. Villars je moj drugi dom, v tem kraju vedno verjamem, da bom zmagala, tako je bilo tudi letos,« se je zmage veselila Janja Garnbret ter dodala: »Na tekmi v Villarsu sem od kvalifikacij do finala izredno uživala. Finalna smer je bila zares lahka, s tem nisem bila najbolj navdušena, saj si vedno želim težke smeri. Polfinalna smer je bila zahtevnejša od finalne, a najbolj pomembno je, da sem uživala in se imela dobro.«

»Nisem oseba, ki bi štela zmage. Po drugi strani je noro, da sem dosegla 40. zmago v svetovnem pokalu, sploh po moji poškodbi. O jubilejni zmagi na najvišji tekmovalni ravni nisem veliko razmišljala. Vedela sem, da je na dosegu, a sem to izbrisala iz glave. Najbolj pomembno mi je, da uživam v tekmi in plezam tako, kot znam,« je odgovarjala Korošica, ki bo izpustila naslednje tekme svetovnega pokala ter se pripravila na avgustovsko svetovno prvenstvo v Švici.

Karavana se seli v Francijo

V Villarsu je tekmovalo še pet Slovenk. Med njimi se je v finale uvrstila Mia Krampl, ki je zasedla peto mesto. Vita Lukan je polfinale končala na 13. mestu, Lučka Rakovec je bila 15., Lana Skušek je slovenske nastope zaokrožila na 23. mestu. Sara Čopar je izpadla v petkovih kvalifikacijah, potem ko je bila 58., Lucija Tarkuš, sicer bronasta v balvanskem plezanju na evropskih igrah v Krakovu, pa ni nastopila.

V moški konkurenci je bil najboljši Avstrijec Jakob Schubert (oprimek 42+) pred Čehom Adamom Ondro (41+) in Nemcem Alexandrom Megosom (40). Slovencev med osmerico najboljših ni bilo. V polfinalu je bil Luka Potočar enajsti, potem ko je bil v kvalifikacijah 21. Milan Preskar je zasedel 44., Lovro Črep 66., Jernej Kruder 68., Martin Bergant pa 70. mesto. Karavana športnih plezalcev se seli v Francijo, kjer bosta pred svetovnim prvenstvom v švicarskem Bernu prihodnji konec tedna preizkušnji v težavnosti in hitrostnem plezanju v Chamonixu, nato pa bo v Brianconu 14. in 15. julija sledila še tekma v težavnosti.