Za ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je bil obisk španskega premierja Pedra Sancheza na prvi dan polletnega predsedovanja svetu EU, ki ga je Madrid prevzel iz rok Švedske, močan signal, da si Evropa svoje prihodnosti ne predstavlja več brez Ukrajine. Sanchez je v Kijev pripotoval z dvema sporočiloma nadaljevanja podpore Ukrajini. Z novimi 55 milijoni evrov bilateralne pomoči je hotel sporočiti, da ostaja španska podpora Ukrajini neomajna, s sporočili evropske trajne podpore, dokler bo ta potrebna, pa je hotel povedati, da tudi Evropa še naprej stoji na strani Ukrajine. Sredi ukrajinske ofenzive in nekaj dni pred vrhom Nata v Vilni, kjer bo govor tudi o nadaljnji podpori in varnostnih zagotovilih za Ukrajino, je bil njegov obisk predvsem simbolnega pomena.

Vpliv volitev na predsedovanje

Za špansko predsedstvo svetu EU, ki se bo nedvomno moralo ukvarjati z ohranjanjem enotnosti članic EU pri določanju nadaljnje poti glede Ukrajine, je bil Sanchezov obisk v Kijevu še pred današnjim tradicionalnim obiskom komisije pri predsedujoči državi ob začetku predsedovanja skorajda nujen. Sanchez je začrtal špansko pot podpore, ki je ne bi smel spremeniti niti vodja španske Ljudske Stranke (PPE) Alberto Núñez-Feijóo, če bo na parlamentarnih volitvah zmagal in nasledil Sancheza. Prav tokratne volitve so posebnost španskega predsedovanja. Praviloma bi morale biti šele jeseni, toda Sanchez se je po hudem porazu socialdemokratov pred tedni odločil volitve prestaviti na zgodnejši datum. To, da bodo volitve na začetku španskega predsedovanja EU (padejo sicer v čas, ko se bruseljske institucije odpravljajo na dopust), se Sanchezu ne zdi problematično, saj je tudi več drugih predsedujočih držav med vodenjem EU že izvedlo volitve. Vendarle pa se v Bruslju bojijo, da bi oblikovanje nove vlade ter njeni morebitni novi poudarki utegnili zakomplicirati napredek v zakonodajnem procesu.

Javnomnenjske ankete napovedujejo zmago PPE, ki bi lahko skupaj s skrajno desničarsko stranko Vox sestavila novo vladno koalicijo. Predsednik PPE Alberto Núñez-Feijóo je v preteklih tednih kritiziral Sancheza, da ga ni vključil v oblikovanje prioritet in programa španskega predsedovanja. Tega Sanchez res ni storil, med prioritete polletnega predsedovanja pa je vlada v Madridu uvrstila spodbujanje trenutno aktualnih evropskih tem, med katerimi je zaznati tudi nekaj socialdemokratske note: reindustrializacijo Evrope, zeleni prehod, utrjevanje socialnega stebra in krepitev evropske enotnosti. Sanchez sicer ves čas poudarja, da Evropa potrebuje konkurenčno, pravično in solidarno gospodarstvo. Je kritik davčnih utaj podjetij, ki letno EU stanejo 1,5 odstotka BDP, kar je enako vsotama, ki ju celina namenja za socialna stanovanja in zaščito okolja. Španija se bo med svojim predsedovanjem zavzemala za oblikovanje minimalnih skupnih evropskih standardov obdavčitve podjetij, je še napovedal Sanchez.

Prestavljen govor

Španski premier se je sicer zaradi možnosti, da pride do spremembe oblasti na Iberskem polotoku, odpovedal julijski predstavitvi prioritet predsedovanja v evropskem parlamentu. Ta bo šele septembra, kar bo v primeru zamenjave oblasti novemu premieru omogočilo predstavitev lastnih poudarkov.

Núñez-Feijóo, ki se spogleduje s tem mestom bodisi s formalno ali neformalno podporo Voxa, se je ob robu zadnjega evropskega vrha že oglasil v Bruslju in predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen zagotovil, da bo v primeru zmage na volitvah špansko predsedstvo postalo zgodba o uspehu – dokončati namerava sprejemanje evropske migracijske politike in sklepanje trgovinskega dogovorova z Mercosurjem.