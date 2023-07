Težko pričakovana kolesarska dirka po Franciji se je začela po željah slovenskih navijačev. Tadej Pogačar, ki je očitno dobro saniral poškodbo zapestja po padcu na dirki Liege–Bastogne–Liege, je takoj pokazal, da ga zanima samo končna zmaga. 24-letnik s Klanca pri Komendi je na prvi in drugi etapi osvojil tretje mesto, oblekel belo majico za najboljšega mladega kolesarja, v skupnem seštevku pa le za šest sekund zaostaja za vodilnim Britancem Adamom Yatesom, sicer moštvenim kolegom pri UAE Team Emirates, medtem ko si je nabral enajst sekund prednosti pred največjim tekmecem za končno zmago Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma). Prva etapa je sicer pripadla Adamu Yatesu, včerajšnja druga pa presenetljivo Francozu Victorju Lafayju (Cofidis).

Pot do morebitne Pogačarjeve tako želene tretje zmage na dirki po Franciji bo še dolga in naporna, kako hitro se lahko vse skupaj konča, pa je opozorilo že dogajanje na prvi etapi. Zaradi poškodb sta namreč odstopila kar dva kolesarja. Ekvadorski as Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) si je zlomil levo kolensko kapico, ko je padel na spustu s predzadnjega kategoriziranega vzpona v okolici Bilbaa. Olimpijski prvak s cestne dirke v Tokiu je ciljno črto prečkal s povsem okrvavljenim kolenom 15 minut za zmagovalcem. Po etapi je opravil rentgenski pregled, ki je pokazal manjši zlom kolenske kapice. Prejel je tudi tri šive. Na istem mestu je padel in odstopil tudi Španec Enric Mas (Movistar). Lani drugouvrščeni na domači dirki po Španiji si je zlomil desno lopatico.

Adamu Yatesu je jasno, da je šef Pogačar

Na sobotni prvi etapi se je Jonas Vingegaard držal Tadeja Pogačarja, ker pa Danec nato ni sodeloval v narekovanju ritma, sta v ospredje pobegnila Simon in Adam Yates in obračunala za etapno zmago. »Pripravljali smo teren za Tadeja na zadnjem klancu. Napadel je, ampak nato so upočasnili ritem na spustu. Pred tem se mi je od zadaj priključil Simon, nato pa sva se odpeljala mimo vodilnih. Najprej nisem vedel, ali naj sploh narekujem ritem z bratom, ampak po radiu so mi rekli, naj napadem etapno zmago. Ostajam z nogama trdno na tleh. Tu je šef Pogačar in pokazal je, da je najboljši na svetu. Verjamem, da bo to kazal tudi v naslednjih dneh,« je dogajanje ocenil Adam Yates, ki je prišel do prve zmage na etapah tritedenskih dirk v karieri.

Razgibano drugo etapo je odločil sprint skupine 24 kolesarjev, favorita v takšnih zaključkih, Belgijca Wouta Van Aerta (Jumbo-Visma) in Pogačarja, pa je z napadom v zadnjem kilometru presenetil in nato do ciljne črte zdržal Victor Lafay. »Moral sem poskusiti in uspelo mi je. Kaj drugega v takšnem zaključku niti ne moreš storiti. V soboto sem bil malce frustriran zaradi zaključka. Toda spoznanje, da lahko tekmujem na tej ravni in zmagam, je res sijajno. Ritem v etapi je bil zelo visok, na trenutke se nisem počutil dobro. Znašel sem se v vodilni skupini in vedel, da si bodo napadi sledili eden za drugim. Lahko bi napadel na spustu, toda rekel sem si, da moram poskusiti vsaj na ravnini,« je po prvi zmagi po 15 letih na Touru za svojo ekipo dejal Victor Lafay.

Upa na nekaj več počitka

Tadej Pogačar je bil z dogajanjem na prvih dveh etapah zelo zadovoljen. Poleg dobre lastne vožnje je bil vesel tudi za moštvenega kolega Adama Yatesa. »Veseli smo, ker Adam nosi rumeno majico. Njegova zmaga na prvi etapi tako meni kot celi ekipi veliko pomeni. Pričakoval sem, da bo še kdo drug v ospredju, a na koncu smo bili le trije. Vingegaard je dal vedeti, da ne bo pomagal narekovati ritma do cilja, posledično pa je Adam lahko zagrabil priložnost,« je po prvi etapi, na kateri je vzel štiri bonifikacijske sekunde, povedal Tadej Pogačar, ki ga je zadovoljil tudi razplet na drugi, na kateri je vzel 12 bonifikacijskih sekund. »Zelo dober dan. Edini minus je predstavljal padec Mattea Trentina. Upam, da je v redu. Načeloma pa zelo dober dan, pridobil sem nekaj sekund in osvojil tretje mesto v etapi. Lahko smo zelo zadovoljni in zdaj upamo na nekoliko več počitka v naslednjih dveh etapah. Toda na Touru nikoli ne veš.«

Preostala Slovenca na dirki po Franciji Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco-AlUla) nista v ospredju. V skupnem seštevku je Mohorič 57. (+11:59), Mezgec pa je 123. (+28:13). Danes bo na sporedu prva ravninska etapa po okusu sprinterjev. Začela se bo v baskovskem mestu Amorebieta-Etxano, končala pa že v Franciji, natančneje v Bayonnu po 193,5 km.