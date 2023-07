Skupina pediatrov iz Nemčije, Francije, Italije in Avstrije je objavila odprto pismo, s katerim so politične odločevalce pozvali k iskanju hitre, zanesljive in trajne razrešitve težav z dobavo antibiotikov. »Zdravje naših otrok in mladostnikov je po vsej Evropi ogroženo zaradi pomanjkanja zdravil,« so opozorili. Nekatere nemške zvezne dežele so se na razmere odzvale tako, da so začasno omilile uvozne predpise za zdravila. Tamkajšnji strokovnjaki ne pričakujejo, da se bodo razmere kmalu normalizirale.

Nemški bundestag je zato prejšnji teden sprejel poseben zakon, ki naj bi med drugim olajšal uvoz zdravil in hkrati omogočil, da bi se proizvodnja zdravil dolgoročno vrnila v Evropo. Poslanka Zelenih Paula Piechotta je opozorila, da je problem treba rešiti na evropski ravni. »Vsi si moramo prizadevati za farmacevtski paket EU,« je dejala. Zakonodajni sveženj, s katerim se trenutno ukvarja evropska komisija, naj bi temeljito okrepil evropski farmacevtski sektor in ustvaril več spodbud za razvoj rezervnih antibiotikov.