Izkazalo se je, da lakiranje nohtov predvsem športnikom borilnih veščin pomaga preprečiti pokanje ali cepljenje nohtov med bojem. Prav tako si športniki nohte nalakirajo z dodatno zaščitno plastjo, da jih zaščitijo pred glivicami in bakterijami. Že pred leti se je za podoben videz svojih nohtov na nogah odločil tudi košarkar Dwyane Wade, ki pa naj bi to počel zgolj iz osebnih in estetskih razlogov. Za podobno pedikuro sta se odločila tudi nekdanji zvezdnik lige NBA Shaquille O'Neal in raper Ty Dolla $ign.