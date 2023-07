Blindirana vozila so namreč njihovi pogosti spremljevalci. Naloga teh okrepljenih štirikolesnikov je zgolj ena: pri morebitnem napadu s strelnim orožjem zaščititi potnike, da bodo preživeli. Z razlogom: statistika pravi, da se 80 odstotkov napadov zgodi, ko je žrtev v avtomobilu.

Tega se je zavedal že pokojni maršal Josip Broz - Tito, ki je imel na voljo blindirane mercedese 600 pullman, dva tudi zgoraj brez. Takšnih so izdelali le sedem. Blindirano vozilo je Tita spremljalo na vseh potovanjih, prevažali so ga v vagonih Modrega vlaka, z ladjami in letali. Odprta različica, ki so jo kupili dve leti pred njegovo smrtjo, je stala 667.100 nemških mark, nazadnje jo je uporabljal Slobodan Milošević.

Praviloma je v blindiranem vozilu celotna potniška celica iz lahkih kompozitnih materialov, ki zadržijo strelivo iz ročnega ali (pol)avtomatskega orožja. Obstajata dve vrsti oklepa, prozorni ali neprozorni. Prozornega uporabljajo za okna, ki so iz laminiranega stekla (videti je kot navadno) in okrepljena z odpornim polikarbonatom. Ko izstrelek prileti v steklo, se to ne zdrobi, temveč absorbira moč in jo usmeri v nasprotno smer. Neprozorni oklep sestavlja več materialov, med njimi tudi sintetično vlakno najlon, okrepljeno jeklo in spectrin ščit. Gre za kompozitni material, ki je desetkrat močnejši od navadnega jekla in varuje akumulator in posodo za gorivo. Posebna je tudi pnevmatika z varnostnim vložkom, ki je debel od 3 do 5 centimetrov. Ko je pnevmatika poškodovana, se spusti do nivoja podložka in omogoča vožnjo s hitrostjo do 80 km/h, kar je dovolj, da varovano osebo prepeljejo z ogroženega območja na varno.

Seveda za volanom blindiranega vozila ne more sedeti čisto vsak. Zaradi teže nad 3,5 tone je potreben izpit kategorije C, voznik mora prestati usposabljanje za varnostnika in vožnjo v zahtevnejših razmerah. Treningi so mešanica varne in varnostne vožnje z elementi taktične in tehnične vožnje. Ključno je, da voznik, ki je seveda oborožen, v kriznih razmerah odreagira pravilno in predvsem brez strahu. Za blindirano vozilo z veliko začetnico velja Zver, vozilo predsednika ZDA, ki ponuja izjemno zaščito, saj je samo debelina vrat 20 centimetrov, zatesnitev pa je popolna in ščiti pred biološkim in kemičnim napadom. Cena Zveri naj bi bila 1,5 milijona dolarjev. Ker strah pred napadom sploh po 11. septembru 2001 državnike spremlja na vsakem koraku, se o smiselnosti takšnega vozila ne sprašuje več nihče, na seznamu preživelih v atentatu pa je bil tudi nekdanji predsednik Gruzije Edvard Ševardnadze, ki se je za svoje življenje po poskusu atentata lahko zahvalil zgolj nemškemu zunanjemu ministru Klausu Kinklu, ki mu je blindirano vozilo podaril.