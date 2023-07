Brez revolucije bi bil promet videti drugače

Ste vedeli, da je na različnih območjih današnje Slovenije pred letom 1915 promet potekal po različnih straneh ceste? Na Primorskem in Koroškem se je vozilo po desni, na Kranjskem in Štajerskem pa po levi. Ob vožnji z avtomobilom, prilagojenim za drugo smer prometa, sta najpogostejši napaki vklop brisalca, ko želimo vklopiti smernik, in pa udarec z roko ob vrata, ko želimo preklopiti prestavo.