V DEOS Centru starejših Notranje Gorice te dni zaključujejo urejanje prostorov, ki so jih namenili vrtcu. Na 150 kvadratnih metrih so uredili igralnico, telovadnico, garderobo, sanitarije, shrambo za pripomočke in dodali še 300 kvadratnih metrov zunanjih površin, ki bodo namenjene prosti igri, aktivnostim na igralih, vrtnarjenju in drugim vsebinam, ki jih bodo določile vzgojiteljice vrtca. »Za odprtjem stoji družba DEOS, PE Notranje Gorice,« nam je vidno zadovoljna povedala Ana Petrič, direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice, in dodala, da je vrednost investicije znašala 20.000 evrov. »Verjamemo, da bomo s tovrstnim sodelovanjem pridobili tako dobro prakso, da je bo vreden vsak evro. Smo namreč prvi takšen primer, da je varstvo na voljo tako za zunanje otroke kot za otroke naših zaposlenih.«

V sožitju bodo bivale tri generacije

Popolnoma prenovljene prostore bodo oddali v najem strokovnjakom s področja vzgoje, pedagogike in montessori prakse. »Tudi vzgojiteljici sta že dolgoletni zaposleni v Angelinem vrtcu v Ljubljani, sicer pa živita v občini Brezovica. Obe sta čudoviti ženski, ki sta že prišli pogledat svoje novo delovišče in pozdravit stanovalce,« nam je povedala direktorica in dodala, da si želi Angelin vrtec dopolniti z montessori pedagogiko in vplivom na družbo, v kateri bodo v sožitju bivale tri generacije. »Otroke si želijo vzgojiti v strpne osebe, ki bodo razumele pomen medsebojnega razumevanja in razvile pozitivne podobe staranja in starejših ljudi v družbi.«

Jeseni bo lahko v vrtec sprejetih do 17 otrok, starih od 11 mesecev do vstopa v šolo. Skupina bo oblikovana tako, da bo v prvi skupini sedem otrok, starih od 11 mesecev do dveh let in pol, ter v drugi skupini deset otrok, starih od dveh let in pol do šest let. »Prijave sprejemajo do 15. julija, prijavnico pa lahko starši in skrbniki najdejo na internetni strani vrtca www.angelinvrtec.si,« je pozvala Ana Petrič in dodala, da so za vse informacije na voljo tudi telefonski številki 041 514 540.

Vrtec bo subvencioniran

Vrtec bo subvencioniran enako kot državni vrtci, plačati bo treba le dodatek v višini 65 evrov. »Menimo, da bo program upravičil ceno in otrokom nudil več kot vse potrebno. Zaradi lokacije pa bo imel velik vpliv na starejše in bo pomembno prispeval k dobrim praksam medgeneracijskega sodelovanja, solidarnosti, razumevanja sočloveka,« je še izpostavila direktorica in poudarila, da so pri ideji sodelovali posamezniki, ki razumejo, kako pomembno je razvijati dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja.

Ideja o vrtcu znotraj centra starejših je dozorela več let nazaj. »Začela sem opažati, da se veliko otrok boji starejših ljudi in da so različni medgeneracijski projekti, kot so Počitnice v zameno za prostovoljno delo, varstvo otrok zaposlenih, medgeneracijske čajanke, sodelovanja s šolami, Mala pozornost za veliko veselje in drugi, dobro vplivali tako na starejše kot na otroke. Z razvojem sodobne tehnologije se znajo odnosi še bolj razrahljati, zato je na nas, da poskusimo to spremeniti. Tudi na takšen način, z umetnim poskušanjem zbliževanja generacij,« je pogovor zaključila direktorica, ki odkrito verjame, da bodo zastavljene cilje tudi dosegli.