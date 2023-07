Nepreslišano: dr. Svetlana Slapšak

Praznina in neiskrenost, podkrepljena z nedorečenostjo in lažmi, bi morali ustvarjati vtis zmernosti in dialoga – dialoga s tistimi, ki prav tako ne verjamejo vase. Spomnimo se Logarja, ko je kandidiral za župana: nestrpnosti in zlobe je bilo toliko, da je pred očmi javnosti povsem razgalil svoj pravi značaj. Ko je potem kandidiral za predsednika republike, so mu očitno svetovali, naj se malo umiri, in smo dobili Logarja z violončelom, pri reševanju vrane in podobne PR-prijeme. Ni pa smel povedati tega, kar misli kot desničar, in zato smo nenehno poslušali izmuzljive izjave, meglo in mehke laži: glavno je bilo, da govori mirno in ne pove ničesar.