Ob vseh razpravah se pa kaže tudi hipokrizija, ko smo enkrat deležni očitkov, da pri posameznem pacientu ne storimo vsega, kar je mogoče, pri nekaterih drugih odločitvah pa, da ravnamo paternalistično. Saj človek včasih niti več ne ve, kaj naj stori, ko si deležen malodane groženj in zmerljivk, da smo morilci, drugič pa bogovi, čeprav smo še kako trdno na zemlji.

Zlasti na urgenci sem obravnaval paciente, ki so enkrat ali večkrat poskusili napraviti samomor in na kraj pameti mi ni prišlo, da bi jih kar pustili umreti, čeprav so to želeli, ampak smo jih z vsemi možnimi ukrepi, vključno z umetnim predihavanjem, protistrupi, dializo itd. skušali ohraniti pri življenju. Res pa je, da nihče ni imel (od notarja potrjene!) izjave, da noče več živeti. Vse smo potem, če so le preživeli akutno zastrupitev ali kakšno drugo življenje ogrožajočo poškodbo, premestili v psihiatrično ustanovo.

Verjetno se bodo našli posamezniki, ki bodo za dobro plačilo in brez uveljavljanja ugovora vesti izvajali vse, kar bo po ZPPKZ potrebno. Kako pa naj imenujemo tistega, ki poklicno ubija ljudi, pa čeprav iz usmiljenja, drugače kot rabelj? Ali bi izgledalo lepše, če bi jih imenovali evtanazisti? Osebni zdravnik bi moral biti izločen od izvajanja takega dejanja, pa čeprav najbolj pozna zdravstveno stanje svojega pacienta.

dr. Marjan Fortuna, Kranj