Jevgenij Prigožin zavzame zelo pomembno mesto na jugu Rusije, Rostov na Donu. Zavzame vse pomembne točke vojske, občinske uprave in policije. Ne doživi nobenega odpora policije in prebivalstva. Sporoči, da ima dovolj nesposobnosti vojaških vodij, Gerasimova in Šojguja. Zahteva njuno zamenjavo. V svojih izjavah se izogne omembi predsednika Putina. Po dveh dneh Prigožin ukaže premik svoje vojske proti Moskvi. Ob odhodu iz Rostova na Donu proti Moskvi ga navdušeno občinstvo pozdravlja kot narodnega junaka. Vse skupaj je videti kot poskus vojaškega udara, ki ga poimenuje pohod za pravico.

Kljub temu, da je v koloni veliko težke oborožitve, se premika z bliskovito naglico. Poročali so, da je njegova protiletalska obramba spotoma sestrelila 6 ruskih helikopterjev in eno izvidniško letalo, kar je povzročilo smrt najmanj 13 ruskih pilotov. Ko je kolona že prišla preko polovice poti, pa se je ustavila, obrnila in odšla nazaj.

Kmalu izvemo, da je beloruski predsednik Lukašenko ponudil zatočišče Prigožinu in njegovim plačancem. Kmalu po tem sporočijo, da je skupina Wagner že v Belorusiji. Uradni odziv z ruske strani je bil, da je upor protizakonit in da bodo uporniki strogo kaznovani. Odziva ruske propagandne mašinerije pa kak dan sploh ni bilo. So se pa odzvali Rusi in panično zapuščali domovino. Eni v privatnih reaktivcih, drugi pa z močno podraženimi komercialnimi poleti.

Zahod se, razen nekaj preuranjenih izjav iz Velike Britanije, ni vidno odzival. Tudi ostale velike sile so bile v izjavah zadržane.

Kaj se je v resnici zgodilo? Poraja se več razlag.

1. Je Prigožin poskusil izvesti vojaški udar in računal na plaz podpore, ki se ni hitro zgodil in se je zato obrnil? Kolona se je ustavila na pragu ruske pokrajine Tula, katere župan je Aleksej Djumin, ki je bil Putinov osebni stražar in za katerega se govori, da je namenjen za Putinovega naslednika. Morda se je srečal s Prigožinom in mu dal »ponudbo, ki je ni mogel zavrniti« (Kadirov je ponudil pomoč pri zatrtju upora). Morda mu je povedal, da bo v tandemu z generalom Surovikinom kmalu nadomestil Gerasimova in Šojguja.

2. Je bilo vse skupaj vnaprej dogovorjeno in orkestrirano? Trenutno je skupina Wagner v Belorusiji. Tam je na urjenju že več mesecev 30.000 ruskih vojakov. Morda združijo sile in poskušajo zavzeti Kijev s severa.

3. Je zahod podkupil Prigožina in ga uporabil za destabilizacijo ruskega režima?

Kaj smo opazili?

Kremelj najprej vloži obtožnico proti Prigožinu in jo pol dneva kasneje razveljavil. Glede na razmere, so ga »pomilostili«, ker ga v bistvu ne morejo kaznovati. Putinov nagovor je bil kratek in mlačen. Prišel je zelo pozno. Ruska propaganda pa je bila kak dan popolnoma tiho. Rostov na Donu, ki je logistično središče, je bil dva dni blokiran, kar je ugodno vplivalo na Ukrajinsko vojaško situacijo.

Kaj bo sledilo?

Prigožin je storil »smrtni greh« diktatur, posegel je namreč po Putinovi moči. Putinova aura je zdaj videti precej šibkejša. Pokazal je tudi, da je revolucionarni obrat mogoč in se lahko zgodi zelo hitro. Zaradi tega bo Prigožin najverjetneje v kratkem »odšel«, skupino Wagner pa bodo razformirali.

Zanimivo bo videti, kako se bo odzval Zahod. Ali jim je bolj v interesu podaljševanje vojne, predvsem Amerika ima od nje ogromno materialno korist, ali bodo bolj odločno pomagali Ukrajini do dokončne zmage?

Robert Možina, Ljubljana