Kljub svarilom, da lahko taki slepi »ljubezni« sledi kakšen nevaren padec na trda tla, in še huje, da lahko prinese negativne posledice vsemu narodu, se nista dala zmotiti. Prvi je postal predsednik vlade in imenoval drugega za zdravstvenega ministra. Končno, po vseh letih ponujanja, mu je vendarle uspelo.

Zavzel se bo za javno zdravstvo, pa je najprej analiziral in še analiziral, da je ugotovil že zdavnaj znano. Ukinil bo »dvoživke«, je obljubil, pa bo očitno odpravil samo to, za zdravnike sramotno etiketiranje, ne pa njihovega pogoltnega početja. Ločil bo zasebno od javnega, vendar tako, da ju bo najverjetneje spravil pod isto streho. Naredil bo sistem pregleden, da bomo lahko še naprej, a zdaj bolj pregledno, opazovali, kdo in kako nam brez posledic krade denar.

Mislil je tudi na bolnike, za njih ni škoda milijonov. Pa so izvajali lažje posege za lažje bolnike, recimo operacije krčnih žil namesto operacij srca, in posege, za katere se največ iztrži, recimo magnetno resonanco, čeprav ni bila nujno potrebna. Pa recite, če ni to prava zgodba o uspehu.

Najpomembnejše od vsega je doseči soglasje vseh. Soglasje zdravniških organizacij in zdravnikov, še zlasti zasebnikov in še zlasti najbogatejšega zasebnika, njegovega delodajalca. Kot največje darilo nam ponujajo »osvobojene« zdravnike, ki bi lahko delali povsod, sumim, da po principu »kdo da več«. S svojim trdim delom bi reševali tudi javne ustanove, seveda za velike honorarje. Iznašli so novo pravilo: denar ne bo sledil bolnikom, ampak zdravniki denarju. Kakšna požrtvovalnost, oprostite, požrtnost. Bog naj živi prostozidarje in njihove odlične ideje!

Pridobiti mora še soglasje drugih lobijev in politike. Z opozicijskimi, zlasti s Toninovimi, ni problemov, ker se z njimi o privatizaciji dobro dogovarja, težje je s koalicijskimi. Njim postaja breme, vleče jih k tlom, danes za nekaj, jutri že za več točk, do volitev pa jim grozi pristanek v popolni nemilosti. Morda za vedno. In razmišljajo, kako bi se ga čim prej znebili.

Pa se SDS domisli ministrove interpelacije, češ: »Javno zdravstvo se slabi, zdravniki odhajajo, imamo probleme z medicinskimi sestrami.« Stranko, ki bi vse sprivatizirala, kar naenkrat zaskrbi javno zdravstvo in se še pretvarja, da z interpelacijo pomaga vladi? Genialni poskus ukane, s katero vsaj začasno rešuje ministra, vlado pa ruši naprej. Zakaj? Ker imajo partnerji v koalicijski pogodbi zapisano, da bodo ob interpelacijah podprli svoje ministre in pika.

Zato je odločitev na predsedniku vlade, ga bo zamenjal ali ne. Ali bolj zaupa in verjame ministru ali predsedniku svojega strateškega sveta. In zlasti svojim volilcem.

Polona Jamnik, Bled