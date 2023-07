Celje. Medtem ko pospešeno potekajo dela na kolesarski trasi med Celjem, Štorami in Šentjurjem in posamezne odseke že asfaltirajo, so se v teh dneh začela dela tudi na celjskem delu kolesarske povezave do Žalca. Konkretno, začela so se pripravljalna dela za gradnjo mostu čez Savinjo pri Špici. Na levem in desnem bregu Savinje sta tako na terenu že vidna začasna platoja za izvedbo pilotiranja. Pred dnevi so začeli pripravljati vrtine za pilote. Najprej na desnem, nato še na levem bregu Savinje, sledilo bo postavljanje betonskih opornikov. »Postavitev novega mostu čez Savinjo pri Špici predstavlja osrednji del gradbenih aktivnosti na celjskem delu povezave, sicer pa drugi večji posegi na trasi niso predvideni, saj bo kolesarska pot ostala makadamska,« pove Robert Gorjanc iz službe za odnose z javnostmi v kabinetu celjskega župana. Kot menijo mnogi, pa bo most zagotovo prispeval k večji varnosti kolesarjev. Pilotiranje in postavljanje opornikov naj bi predvidoma končali do konca avgusta, dele jeklene konstrukcije naj bi na gradbišče dostavili v začetku septembra, montaža pa je predvidena v oktobru. Most, ki bo težak približno 123 ton, bo postavljen približno 200 metrov gorvodno od Špice, sotočja Savinje in Ložnice, nad prelivnimi polji kajakaškega centra.

Glavni pogodbeni izvajalec del za kolesarsko povezavo do Žalca je podjetje VOC Celje, pogodbena vrednost del znaša 4,5 milijona evrov z DDV. Gradnjo kolesarske povezave v dolžini slabih enajst kilometrov, ki bo namenjena spodbujanju trajnostnih oblik mobilnosti, promociji kolesarjenja in zdravega načina življenja ter razvoju turizma, prispevala pa bo tudi k boljšim pogojem za kolesarje in večji varnosti, financira Direkcija RS za infrastrukturo, s slabimi 1,6 milijona evri pa gradnjo podpira tudi EU.