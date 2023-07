Prepovedane živali bodo spodbudile črni trg

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je med enomesečno javno razpravo prejela 88 komentarjev na pravilnik o določitvi sezama dovoljenih in 97 komentarjev na pravilnik o določitvi seznama prepovedanih vrst živali. Akvaristka Tjaša Kvas poudarja, da bosta seznama spodbudila črni trg in da so lahko živali, ki prihajajo prek črnega trga, resna grožnja zdravju ljudi.