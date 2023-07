Sobotno sprintersko dirko je zaznamovala mokra proga, ki pa se je proti koncu sušila. To ni zmedlo Nizozemca, ki je izkoristil najboljši startni položaj, in v cilj pripeljal pred moštvenim kolegom Perezom in Špancem Carlosom Sainzem ml. (Ferrari). Vodilni v skupnem seštevku SP je v petek dobil kvalifikacije za današnjo dirko, tako da je tudi to začel s prvega startnega položaja in čeprav zaradi različne strategije postankov med njim in Leclercom ni vodil celotno dirko, zmaga Nizozemca nikoli ni bila pod vprašajem.

Še pred koncem dirke si je Verstappen nabral prednost 24 sekund, nato pa si drznil nov postanek za mehkejše pnevmatike, s katerimi je postavil najhitrejši krog dirke. S tem je dobil še eno točko več za SP. Na koncu je ciljno črto prečkal 5,155 sekunde pred Leclercom in 17,188 pred Perezom. Mehičan je sicer petkove kvalifikacije končal šele na 15. mestu, tako da ga je danes čakala težka naloga v boju za najvišja mesta. A Perez je danes prehiteval enega dirkača za drugim, na koncu pa stopil na najnižjo stopničko na odru za zmagovalce.

Veliko dirkačev si je danes sicer prislužilo kazen petih sekund, saj so večkrat z vsemi štirimi pnevmatikami svojega bolida prevozili belo črto, ki označuje rob steze. V boju za tretje mesto s Perezom je moral premoč priznati Sainz, eden izmed kaznovanih, ki je bil na koncu četrti. Peti je bil Britanec Lando Norris (McLaren), šesti pa še en španski voznik Fernando Alonso (Aston Martin).

Pred začetkom današnje dirke so z minuto molka počastili tudi nizozemskega najstnika Dilana van't Hoffa, ki je v soboto umrl v nesreči na regionalni dirki v belgijskem Spa-Francorchampsu. Verstappen je letos zmagal že na sedmih od devetih dirk in petič zapored. V skupnem seštevku ima pred svojim moštvenim kolegom 81 točk naskoka. Tretjeuvrščeni Alonso za Nizozemcem zaostaja točno sto točk.

Kljub temu, da Verstappen praktično sam drvi proti naslovu svetovnega prvaka, ki bi bil zanj tretji zaporedni, je po dirki dejal, da se raje posveča vsaki dirki posebej. »O tem še nerad razmišljam. Preprosto uživam v vožnji svojega bolida in dirkanju za to ekipo. Sprinterski vikend je lahko zelo stresen, zato sem vesel, da je šlo vse po načrtih,« je dejal Nizozemec. S to zmago se je zdaj povzpel na peto mesto na večni lestvici zmagovalcev F1 pred legendarnega Brazilca Ayrtona Senno, s katerim si je po zmagi v Kanadi delil 41. zmag.

Naslednja dirka svetovnega prvenstva bo na sporedu prihodnji konec tedna v britanskem Silverstonu.