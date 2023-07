Etapo je po razgibani trasi odločil sprint skupine 20 kolesarjev, favorita v takšnih zaključkih, Van Aerta (Jumbo-Visma) in Pogačarja (UAE Team Emirates), pa je z napadom v zadnjem kilometru presenetil in nato do ciljne črte zdržal Lafay. Sedemindvajsetletnik je tako prišel do četrte zmage v karieri in prve na domači pentlji. Tik za njim sta ciljno črto prečkala Van Aert in Pogačar.

Slovenski as tudi tokrat ni varčeval z močmi in je na zadnjem vzponu na Jaizkibel (8,1 km/5,3 %) znova sprintal za dodatne sekunde. Na vrhu je osvojil osem sekund in ugnal lanskega zmagovalca, Danca Jonasa Vingegaarda, ter mu odščipnil tri sekunde. S štirimi sekundami za ciljni sprint pa skupaj sedem.

V skupnem seštevku je na prvem mestu ostal Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates), ki ima pred bratom dvojčkom Simonom Yatesom (Jayco-AlUla) dve sekundi naskoka. Tretji je Pogačar, ki zaostaja 6 sekund. Vingegaard na šestem mestu zaostaja 17 sekund. V ponedeljek bo na sporedu prva ravninska etapa po okusu sprinterjev. Začela se bo v baskovskem mestu Amorebieta-Etxano, končala pa že v Franciji, natančneje v Bayonnu po 193,5 km.