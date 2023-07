Barada je bila edina na tekmovanju v kikboksu, ki si je priborila dva finalna boja, čeprav je bila najmlajša. Zlato je osvojila v svojem drugem finalu.

V prvi rundi je bila Barada prepričljivo boljša po ocenah vseh treh sodnikov. Še večja je bila razlika v točkah v drugi rundi, v kateri sta si borki izmenjali nekaj močnih udarcev. Po minuti in pol tretje runde so v tehničnem premoru oskrbeli krvavitev Baradi, ki pa je odločno nadaljevala in na koncu ubranila zmago.

Barada je dve uri in pol pred tem že osvojila srebrno medaljo, v boju na točke jo je v finalu s 17:6 premagala Italijanka Federica Trovalusca.

Poleg nje bosta v popoldanskih finalih slovenske barve zadnji dan iger zastopali še Tina Baloh v boju na točke v kategoriji do 70 kg in Urška Gazvoda v lahkem kontaktu do 60 kg.

Urška Gazvoda v kikboksu srebrna na evropskih igrah

Slovenska tekmovalka v kikboksu Urška Gazvoda je v finalu v lahkem kontaktu do 60 kg osvojila srebrno medaljo na evropskih igrah. V finalu v Myslenicah jo je po točkah z 2:1 ugnala Italijanka Luna Mendy.

Mendy je bila po sodniških odločitvah nekaj boljša od Gazvode v prvi rundi ter z nekaj večjo prednostjo v drugi. V tretji pa je zmaga nihala enkrat na eno, drugič pa na drugo stran, a je na koncu sodnik v ringu dvignil roko italijanski borki.

Tina Baloh bo slovenske barve branila še v finalu na točke v kategoriji do 70 kg, pomerila se bo z Italijanko Domenico Angelino.

Pred tem je Tyra Barada v kategoriji do 50 kg osvojila zlato v lahkem kontaktu in srebrno medaljo v boju na točke.