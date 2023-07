Moški je streljal okoli sebe. Žrtve so po navedbah policije živele v neposredni bližini osumljenca.

Kot je na novinarski konferenci povedal načelnik policije, je bila v streljanju ubita 45-letna ženska. Dva od skupno štirih ranjenih sta v smrtni nevarnosti in sta priključena na respiratorje.

Moški je poleg tega zažgal tri hiše in dva avtomobila. Po poročanju hrvaškega spletnega portala index so dve hiši in en avtomobil popolnoma zgoreli, ena hiša in en avtomobil pa delno.

Po napadu je moški pobegnil, policija pa je sprožila obsežno iskalno akcijo. Blokiran je bil del Siska in tudi dostop do naselja, kjer živi okoli 400 Romov.

Osumljenca so izsledili in prijeli danes malo po eni uri zjutraj. Po navedbah policije se 58-letni hrvaški državljan aretaciji ni upiral. Kot so še pojasnili na današnji novinarski konferenci policije v Sisku, moški pred tem ni imel policijske kartoteke, znano je le, da so mu pred 20. leti odvzeli orožje, za katero ni imel dovoljenja.