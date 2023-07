O večjih nemirih so med drugim poročali iz Pariza, Marseilla in Lyona, kjer je prišlo do izgredov, ropanja in gmotne škode. O spopadih med protestniki in policijo so poročali tudi iz Strasbourga in Nice. Najhuje je bilo v Marseillu, kjer so policisti proti protestnikom uporabili solzivec. V tem mestu na jugu Francije so po navedbah policije aretirali 56 ljudi.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes poudaril, da je bila minula noč mirnejša zaradi odločnega ukrepanja policistov.

Po navedbah predsednice francoske vlade Elisabeth Borneso na ulice mest po vsej Franciji napotili 45.000 policistov, tako kot v noči na soboto. "Spričo nasilja so pokazali zgleden pogum," je zapisala na Twitterju.

Protesti so izbruhnili po smrti najstnika francosko-alžirskega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M.. Nanj je policist v pariškem predmestju Nanterre streljal v torek zvečer med nadzorom prometa. Kljub pomoči reševalnih služb je mladostnik umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu.

Nemiri so izbruhnili po vsej Franciji, razširili pa so se tudi v sosednjo Belgijo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v soboto zaradi nemirov odpovedal državniški obisk v Nemčiji.